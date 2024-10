A- A+

MÚSICA REC'n'Play : Saiba quais nomes da música pernambucana participam da etapa LET's Play Etapa seletiva do REC'n'Play será realizada entre os próximos dias 18 e 20 de outubro, no Bairro do Recife; vencedores vão integrar programação do festival, em novembro

Entre os próximos dias 18 e 20 de outubro, no Bairro do Recife, serão conhecidos os nomes de artistas, bandas e DJ's locais que se apresentarão no Festival REC'n' Play, com edição marcada para o início de novembro.



A etapa, seletiva, do "Carnaval do Conhecimento", acontece após convocação que, tal qual ocorreu em edições anteriores do festival, vai revelar nomes da música pernambucana - com os dois melhores artistas/bandas e os dois melhores DJs integrando a grade do festival.





Pelo menos dez bandas sobem ao palco para apresentação na sexta-feira e no sábado. E no domingo, oito DJs vão competir por um lugar no REC'n'Play.



Nomes como Juliano Muta - que recentemente lançou o álbum "Nesse Lugar Fora Daqui" -, o grupo Coco dos Pretos e a DJ Nadejda estão entre os que participam da seletiva.



Veja programação, com os artistas que disputam vaga no LET's Play - marcado para a Babylon Station, Bairro do Recife



Artistas e bandas:

Sexta-feira, 18



19h - Violeiro Bacurau



19h50 - Coco dos Pretos



20h40 - Cássio Oli



21h30 - FK Feiticeiro



22h20 - Pajé IB

Sábado, 19



19h - Juliano Muta



19h50 - João Paulo Rosa e o Eito



20h40 - Quintal do Mundo



21h30 - Setepalha



22h20 - Riah

DJs



Domingo, 20

15h - Brainner

15h30 - Digo

16h - Celso

16h30 - Nadejda

17h - Jaybeez

17h30 - Clara Scott

18h - Scooby

18h30 - Lobba



REC’n’Play – O Futuro Nos Conecta

Com o tema "O Futuro Nos Conecta", a edição 2024 do REC'n' Play terá programação que inclui apresentações culturais e atividades como a "Arena de Negócios", “Arena Gamer”, palestras, oficinas e aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de “Arena de Robôs” e “Polo Infantil”.

Realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco, o festival está marcado para acontecer entre os dias 6 e 9 de novembro.

Serviço

Seletiva LET’s Play 2024

Quando: Sexta-feira (18) e Sábado (19), a partir das 19h e Domingo (20), a partir das 15h

Onde: Babylon Station - Rua Alfândega, 35, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: Site REC'n' Play

