MÚSICA "Nesse lugar fora daqui": Juliano Muta alcança a maturidade artística em novo álbum O segundo disco da carreira solo do cantor e compositor recifense chega ao streaming nesta quarta-feira (14), aniversário do artista

“Nesse lugar fora daqui”, mais novo registro fonográfico de Juliano Muta, marca a chegada da maturidade na trajetória artística deste recifense de 41 anos - celebrados nesta quarta-feira (14).



O segundo álbum solo do cantor e compositor, lançado nove anos após o seu antecessor, aporta nas plataformas de streaming na data do seu aniversário, revelando um aprimoramento poético e estético alcançado com o fluir do tempo.

Juliano destaca que “muitas águas rolaram no Brasil e no mundo” desde que ele lançou “Chego Perto”, seu projeto de estreia, há quase uma década. Enquanto presenciava crises políticas, fenômenos climáticos e uma pandemia que assolou toda a civilização, o pernambucano também passava por profundas transformações internas.

“Amadureci muito também nesse tempo. E essa maturidade trouxe o entendimento, por exemplo, do real significado de sucesso. Entendi que o sucesso para um artista é simplesmente conseguir lançar seus discos, que são vestígios, legados que continuarão ecoando no mundo, mesmo depois do corpo físico fenecer. A música é meu recado para a eternidade”, afirma.



Essa despretensão que marca uma nova fase na carreira de Juliano Muta, que também é repórter da Folha de Pernambuco, fica evidente quando comparamos os seus dois discos, pelo menos no que diz respeito à presença dos instrumentos musicais.

“O primeiro tem uma instrumentação muito completa, com muitos elementos que acabam se somando em uma grande massa sonora. Ele refletia muito a minha cabeça na época, cheia de muitas ideias. Creio que nesse novo trabalho, o silêncio participou mais das canções”, pondera.

Existecialismo e diversidade de ritmos

“Nesse lugar fora daqui”, no entanto, não chega a representar uma ruptura total com o trabalho anterior do artista. Juliano, aliás, enxerga muito mais semelhanças entre as duas obras.

“Por exemplo, os temas que eu abordo continuam partindo para um existencialismo que não fica na superfície”, aponta o artista, que é formado em Jornalismo, mas também estudou Filosofia na universidade.

“A outra semelhança entre os dois álbuns é a diversidade de ritmos. Eu nunca gostei de rotular meu estilo musical, por isso, cada música vai para uma influência diferente. Nesse disco tem, por exemplo, baião, rock, ijexá, samba de partido alto, bossa nova, soul”, diz.

São nove faixas assinadas por Juliano Muta, quatro delas em parceria: “Não trago mais” (com Tiné), “Livre” (com Igor de Carvalho), “A ver navios” (com Maneco Baccarelli) e “Juízo” (com Pedro Saldanha). As gravações ocorreram entre 2022 e 2024, nos estúdios de Luccas Maia, Nalage Studio e 7 Cordas.

Escolhido como faixa-título, o baião “Nesse lugar fora daqui” apresenta uma mensagem que amarra o conceito do disco. “Ela fala sobre o lugar da minha poesia, um território de liberdade e criatividade, o inconsciente, sem barreiras morais ou julgamentos de terceiros. Esse lugar fora daqui é minha intimidade poética”, comenta.

Parcerias fundamentais

Realizado de forma independente, o disco contou com diversas parcerias para vir ao mundo. Com produção musical, mixagem e masterização de Luccas Maia, foi abrilhantado pelas participações de Tiné, Igor de Carvalho e Maneco Baccarelli.

Para a execução instrumental das faixas, Juliano convidou um time de músicos referendados: Yuri Queiroga, Guga Fonseca, Leo Vila Nova, Moab Nascimento, Breno Cunha, Breno, Glauco César II, Elton Sarmento, Lucas dos Prazeres e Gilú Amaral.

“Isso sem contar com a belíssima e poética capa do disco, uma ilustração do amigo Greg Vieira sob os cuidados gráficos de João Lin, ambos colegas de Folha de Pernambuco. Só tenho a agradecer a todas essas pessoas queridas”, agradece Juliano Muta, que apresentará as novas músicas em um show intimista, amanhã, no Carranca Bar, em Casa Forte.

Serviço:

Juliano Muta - Show de lançamento do disco “Nesse lugar fora daqui”

Quando: nesta quinta-feira (15), às 20h

Onde: Carranca Bar (Av. Dezessete de Agosto, 1778, Casa Forte)

Couvert: R$ 10

Informações: (81) 99737-1371

