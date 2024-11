A- A+

FERIADO Espaço Ciência organiza semana especial com atividades para Dia da Consciência Negra A programação acontece de 19 a 22 de novembro com exposição fotográfica, oficinas e workshops que rememoram a data dedicada a Zumbi e a Consciência Negra

De 19 a 22 de novembro, o Espaço Ciência realizará a Semana da Consciência Negra com uma programação especial dedicada à reflexão sobre a contribuição do povo afro-brasileiro para a sociedade, a cultura e a educação.

O evento, que contará com exposições, debates, oficinas e workshops, busca promover um espaço de aprendizado interativo e de valorização da diversidade, com ênfase na importância da educação no combate ao racismo.

Durante a semana, o público terá oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a cultura étnico-racial e sua contribuição para a formação da identidade nacional.

“O Espaço Ciência tem um compromisso com a disseminação do conhecimento que respeita a diversidade e que valoriza as narrativas que, por tanto tempo, foram marginalizadas”, enfatizou o gestor do Espaço Ciência, Maurilio dos Santos.

Entre as atividades da Semana da Consciência Negra, destaque para exposição fotográfica “Beleza Negra”, produzida pelos monitores do Espaço Ciência com orientação do setor educativo.

Além disso, haverá uma roda de capoeira para valorizar a história e a cultura afro-brasileira, oficina gastronômica sobre pratos que refletem a fusão de influências africanas, indígenas e locais, e o minicurso “Raízes da Resistência”, que ensina sobre a questão medicinal e a cultura afro.

A programação faz parte do calendário de semanas temáticas do museu e tem como objetivo estimular a participação ativa dos visitantes e contribuir para formação sócio-crítica da sociedade.

Para participar das palestras, workshops e minicursos, deve-se fazer a inscrição pelo formulário: https://forms.gle/5puMgPSrFc1TaVpA9, já para as oficinas, não há necessidade de inscrição.

Na programação:



19/11 a 22/11, 08h às 12h | 13h às 17h - Exposição Beleza Negra

Descrição: Mostra fotográfica realizada pelos monitores do Espaço Ciência, com o objetivo de celebrar e valorizar a beleza da comunidade negra.



19/11, 15h30min às 16h30min - Roda de Capoeira

Mestre Jorge Ferreira

Nesta atividade, os visitantes poderão participar de uma roda de capoeira, aprendendo a importância dessa prática.



20/11, 08h30min às 11h30min - Mini curso - Raízes da Resistência: A conexão entre as plantas e a Cultura Afrodescendente

Os participantes serão introduzidos ao universo das plantas medicinais e suas diversas propriedades terapêuticas.

Link para inscrição: https://forms.gle/5puMgPSrFc1TaVpA9

Aberto ao público externo (necessário realizar inscrição via forms).

CAPACIDADE: 30 VAGAS



20/11, 15H ÀS 17H - Cosmetologia Africana

Descrição: Oficina de confecção de shampoo sólido a partir de ingredientes oriundos da cultura.

CAPACIDADE: 30 VAGAS



20 a 22/11, das 08h às 12h e das 13h às 17h - Confecção de Máscaras Africanas

Os alunos criarão suas próprias máscaras, explorando formas e símbolos tradicionais, aprendendo sobre a história e a importância cultural das máscaras africanas, utilizadas em rituais e celebrações.



21 e 22/11, das 08h às 12h e das 13h às 17h - Culinária Afro

Nesta atividade, os participantes aprenderão sobre pratos que refletem a fusão de influências africanas, indígenas e locais.



21/11, 08h às 12h - Produção de Mudas

Nesta oficina, os alunos e visitantes aprenderão sobre o cultivo de plantas medicinais, explorando a importância na cultura afro-brasileira.



21/11, 8h às 12h - Recontando Nossas Histórias e Conectando Saberes

Contação de história a partir do episódio da expulsão dos holandeses do estado de Pernambuco, dando ênfase às ações das mulheres negras denominadas de Heroínas de Tejucupapo.



20/11, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 21/11, das 13h às 17h, 22/11, das 08h às 12h - Workshop Negra cor!

O objetivo deste workshop é capacitar entusiastas da beleza a maquiar peles negras de forma profissional.



Inscrições pelo link: https://forms.gle/5puMgPSrFc1TaVpA9

Aberto ao público externo (necessário realizar inscrição via forms).

CAPACIDADE: 30 VAGAS

