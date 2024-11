A- A+

Uma mulher de 31 anos morreu após realizar um procedimento estético de hidrolipo na tarde desta terça-feira (26), em uma clínica localizada na Avenida Conselheiro Carrão, região do Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A morte de Paloma Lopes também foi citada em seu perfil pessoal e também profissional nas redes sociais. Procurada, a clínica Maná Day não se pronunciou.



Conforme a investigação, durante o atendimento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde teve a morte confirmada.



Por meio das redes sociais, o marido de Paloma, Everton Reigota, comentou sobre o ocorrido e disse que irá investigar possíveis falhas cometidas durante procedimento. "Venho dar a pior notícia da minha vida. Infelizmente a Paloma, minha esposa, fez um procedimento estético e teve complicações. Infelizmente, ela faleceu. Vamos apurar os fatos ocorridos da falha da clínica", disse ele.





Nas redes sociais, Paloma se apresentava como master em extensão de cílios. Publicava diversas fotos sobre os trabalhos realizados, destacando as vantagens na realização de procedimentos para alongar os cílios. Tinha mais de seis mil seguidores. O seu estúdio ficava na Rua dos Encanadores, 151, Jd Europa, em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo.



A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 52º Distrito Policial (Parque São Jorge), que requisitou o exame necroscópico para a vítima. A investigação segue sob andamento do departamento policial.



O velório de Paloma é realizado nesta quarta-feira (27) no Cemitério e Crematório Memorial Bosque da Paz no Jardim Miriam, em Vargem Grande Paulista.

