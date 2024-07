A- A+

Mujica Mulher de Mujica diz que ex-presidente do Uruguai vive "momento mais difícil" contra câncer Segundo companheira, político passa pelo 'momento mais difícil' do tratamento 'porque tem o acumulado de toda a radiação', o que 'inflama o aparelho digestivo'.

O ex-presidente uruguaio José Mujica vive "o momento mais difícil" de seu tratamento contra o câncer, afirmou sua mulher, Lucía Topolansky, que ainda assim se mostrou "otimista" sobre sua recuperação, segundo declarações divulgadas nesta quarta-feira.

O ex-guerrilheiro, de 89 anos, que governou o Uruguai de 2010 a 2015, foi diagnosticado no início de maio com câncer de esôfago e fez sessões de radioterapia até meados de junho.

Mujica passa pelo "momento mais difícil" do tratamento "porque tem o acumulado de toda a radiação, e isso inflama o aparelho digestivo", explicou Topolansky ao canal 12 durante um evento político na noite desta terça-feira.

"Infelizmente, ele só pode consumir sopas, um suco, uma gelatina, e nós uruguaios estamos acostumados com churrasco, com guisado", acrescentou.

Topolansky, ex-guerrilheira como Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai (2017-2020), contou que seu marido, que estava muito ativo politicamente antes das eleições internas do partido em 30 de junho, "está bem de ânimo", mas o frio do inverno limita suas aparições públicas.

"Dizem que ele participou das internas, mas, comparado a fazer oito eventos por dia como costumava fazer nos momentos em que militava a mil, isso é nada. É como um cachorro preso em sua coleira. E ainda mais sem comer. É difícil", disse Topolansky. Mesmo assim, ela se mostra confiante sobre a saúde de seu marido. "Os efeitos [da terapia] chegam com atraso. Mais ou menos em um mês e meio eles poderão fazer o controle. Eu sou otimista, acredito que os médicos têm trabalhado muito bem, mas é preciso esperar e ter paciência", afirmou.

Em 21 de junho, a médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, indicou que o ex-presidente, que também sofre de vasculite e insuficiência renal, estava "bem", se recuperando de um tratamento oncológico "muito agressivo". "Ele tem muita força, física e mental", destacou.

Mujica, que se rebelou contra governos democráticos nas décadas de 1960 e 1970 e passou 13 anos preso, a maior parte durante a ditadura civil-militar (1973-1985), celebrou em 30 de junho a vitória de seu apadrinhado Yamandú Orsi como candidato da Frente Ampla (esquerda), principal partido de oposição, para as eleições presidenciais de outubro.

Veja também

Atacama Chuvas incomuns fazem deserto do Atacama florescer