Uruguai: herdeiros políticos de Lacalle Pou e Mujica disputarão a presidência do país

Os sucessores políticos do presidente Luis Lacalle Pou e do ex-chefe de Estado José Mujica disputarão em outubro as eleições presidenciais do Uruguai, após a votação das votações partidárias internas no domingo (30), marcadas pelo menor índice de participação já registrado.

Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência, e Yamandú Orsi, ex-prefeito do departamento de Canelones, venceram como primários no governante Partido Nacional (PN, centro-direita) e na opositora Frente Ampla (FA, esquerda), respectivamente, segundo os resultados oficiais preliminares.

O Tribunal Eleitoral anunciou que, com 91,50% dos votos apurados, Delgado, um veterinário de 55 anos, recebeu 74,5% dos votos no partido de Lacalle Pou, que lidera a coligação de centro-direita que governa o país desde 2020. Laura Raffo, uma economista de 50 anos, ficou em segundo lugar com 19,3%.

Orsi, um professor de História de 57 anos, obteve 59,5% dos votos na Frente Ampla, superando a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, 62 anos, que obteve 37,5%, e foi anunciada como candidata a vice-presidente.

No Partido Colorado (PC, centro-direita), terceira força política do país e que integra a atual coalizão de governo, Andrés Ojeda, um advogado de 40 anos, foi o vencedor com 40,1% dos votos.

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estavam destinados a votar nas urnas, em um processo de voto voluntário para selecionar os únicos candidatos de um total de 18 partidos registrados.

Mas apenas 36% dos eleitores votaram, a menor taxa de participação desde 1999, quando começou o sistema de partidos internos.

Os analistas alertaram que as baixas temperaturas, o início das férias escolares de inverno e os torneios internacionais de futebol poderiam afetar a mobilização da Democratização.

Com 91,50% da apuração, a FA registrou 373.266 votos, o PN, 292.722, e o PC, 89.819.

Os outros dois aliados da coalizão de governo, ‘Cabildo Abierto’ (CA, direita) e o Partido Independente (PI, centro-esquerda), registaram 15.287 e 2.400 votos, respectivamente. Ambos ratificaram seus candidatos: o senador Guido Manini Ríos, de 65 anos, e o ex-ministro do Trabalho Pablo Mieres, de 64 anos.

Pela primeira vez desde 1999, nomes recorrentes no cenário político uruguaio nas últimas décadas não buscaram uma candidatura presidencial.

Lacalle Pou, impedido pela Constituição de concorrer à reeleição imediata, e os ex-presidentes Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) e Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) não disputaram como internos.

As eleições presidenciais e legislativas acontecerão em 27 de outubro, com um eventual segundo turno em 24 de novembro. O voto é obrigatório.

