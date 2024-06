A- A+

RIO DE JANEIRO Mulher é agredida em Copacabana por homem em situação de rua, que foi detido populares; veja vídeo A vítima foi levada para uma UPA do bairro e depois para um hospital particular

Uma mulher que passava pela calçada da Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi agredida por um homem em situação de rua, na tarde dessa quarta-feira (26).



O agressor foi preso com a ajuda de populares, e a vítima, encaminhada para uma UPA do bairro e depois para uma unidade particular, onde foi internada para ser submetida a exames na cabeça.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da agressão. A vítima vem caminhado pela calçada ao lado de outra mulher.



Perto dali, três homens conversam na portaria de um prédio. O homem vestindo bermuda e casaco surge e, sem trocar nenhuma palavra, ao passar pela vítima esmurra o seu rosto e ela cai.

Um dos três homens que estavam conversando na calçada vai atrás do agressor, enquanto os outros dois vão socorrer a vítima, com ajuda da mulher que caminhava ao lado dela. O caso aconteceu por volta das 17h.

Segundo testemunhas o agressor aparentava ter problemas psiquiátricos. Ele foi localizado e detido em flagrante por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) perto de onde ocorreu a agressão e foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

O suspeito foi identificado como Felipe da Silva Santos, de 39 anos, que teria 10 passagens pela polícia, entre elas por furto a estabelecimento comercial, importunação sexual e roubo a transeunte.

