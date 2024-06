Polícia Civil prende homem que estuprou mãe e filha em Camaragibe

Um homem de 26 anos foi preso na comunidade da Fazendinha, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR) , na última quinta-feira (20).

Ele é suspeito de ter estuprado, no dia 2 de abril, uma mulher, de 32 anos, e a filha dela, uma adolescente autista de 11, na frente do pai, de 54, e dos irmãos, de 2 e 5 anos, em Camaragibe, na RMR.

Os detalhes do caso foram repassados na tarde desta quarta-feira (26), na sede da PCPE, no Centro da Capital pernambucana.

De acordo com a polícia, o suspeito contou com a ajuda de um menor de idade, de 16 anos, para praticar o crime. Os dois já foram cunhados.

Eles tinham residência em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do Estado, mas a família do homem, de 26 anos, morava em Camaragibe, próximo às vítimas.

Em entrevista, o delegado responsável pelas investigações, Joel Venâncio, alegou que a polícia teve acesso às imagens de câmeras de segurança que mostram os dois andando na frente da residência da família, vistoriando o local.

Na época, o marido da vítima estava responsável por vender um terreno que pertencia a uma outra pessoa.

“A pessoa proprietária do terreno pediu para que ele [o marido da mulher] vendesse e daria uma comissão a ele. Colocaram uma placa de venda e já tinha uma pessoa interessada, mas não tinha efetuado a compra. Isso circulou no bairro como se ele tivesse vendido o terreno e tivesse com o dinheiro”, explicou.