RECIFE Polícia prende dois suspeitos de matar adolescente com facada em assalto no Recife Kauã Victor Gomes da Silva morreu após ser abordado pelos suspeitos durante um assalto no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, no último domingo (23)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na noite dessa quarta-feira (26), dois suspeitos de matarem Kauã Victor Gomes da Silva.



O adolescente de 17 anos morreu após levar uma facada na barriga durante um assalto no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, no último domingo (23).

Por meio de nota oficial, a corporação informou que os homens presos têm 21 e 22 anos. Eles foram indiciados pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte. Na ação, os dois levaram a bicicleta de Kauã.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27).

Relembre o caso

O caso aconteceu na rua Cosme Viana, na noite do último domingo (23). No local, dois criminosos, que estavam em uma bicicleta, abordaram Kauã Victor Gomes da Silva e tomaram a bicicleta dele.

Segundo a polícia, após roubar o veículo, um dos suspeitos deu uma facada no abdômen do adolescente e fugiu com o comparsa.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da área. As imagens mostram o ocorrido e o momento em que Kauã corre após ser atingido.

A vítima chegou a ser socorrida para a Policlínica Agamenon Magalhães, em Afogados, mas não resistiu e morreu ainda no trajeto.

