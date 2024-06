Suspeitos de sequestrar professor em Petrolina são presos em operação da Polícia Civil

A- A+

Suspeitos de sequestrar um professor são alvos de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em Petrolina, no Sertão do Estado, na manhã desta quarta-feira (26).

Durante a operação "Restriction" (restrição em português), estão sendo cumpridos três mandados de prisão e nove de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

Duas pessoas foram presas até o momento.



A confirmação é do delegado Dark Blacker, da Delegacia de Polícia da 214ª Circunscrição, que comanda a operação em conjunto com a delegada Sara Elíbia, da 26ª Delegacia Seccional.



A organização criminosa é investigada por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.

Os suspeitos passaram a ser alvos da polícia em dezembro de 2023, depois que um professor, que não teve o nome e idade divulgados, foi sequestrado e mantido em cárcere privado por três dias.



"O objetivo era extorquir sua família. As investigações se iniciaram, e a Delegacia Distrital 214 conseguiu vincular três pessoas ao sequestro", informou o delegado Dark Blacker.

A ação, que conta com o trabalho de 45 agentes, foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da PCPE, com o apoio da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado.

Outros detalhes sobre a operação "Restriction" serão divulgados pela Polícia Civil em "momento oportuno", segundo informou a corporação.

