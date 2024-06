Ônibus escolar pega fogo durante transporte de estudantes em Lagoa Grande, no Sertão

A- A+

Um ônibus escolar que fazia o transporte de estudantes do município de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco, pegou fogo nessa terça-feira (25).

O veículo circulava em uma estrada entre os sítios Alagoinha e Sombrio quando o incêndio aconteceu.

No momento do ocorrido, o ônibus transportava 11 alunos para a Escola Municipal Tarcila de Araújo, no distrito de Jutaí. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura da cidade, o motorista do veículo percebeu a tempo e removeu todos os estudantes. Os prejuízos foram apenas materiais.

A gestão municipal também disse que o ônibus escolar é terceirizado e que a manutenção do veículo estava em dia.

"As possíveis causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes, com todo o auxílio necessário por parte da administração do município", informou a gestão.

Confira nota da Prefeitura de Lagoa Grande na íntegra:

"A Prefeitura de Lagoa Grande lamenta profundamente o ocorrido com o ônibus escolar terceirizado na manhã desta terça-feira (25), que transportava estudantes para a Escola Municipal Tarcila de Araújo, no distrito de Jutaí.

Ressaltamos que o veículo escolar no momento do incidente, na estrada entre os sítios Alagoinha e Sombrio, transportava 11 alunos, e felizmente ninguém se feriu. O motorista percebeu a tempo e removeu todos os estudantes do veículo. Havendo assim apenas danos materiais.

Informamos ainda que, a manutenção do veículo estava em dias. As possíveis causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes, com todo o auxílio necessário por parte da administração do município.

Estamos tomando as providências necessárias e preventivas em relação aos demais veículos da frota, evitando assim que casos similares possam ocorrer.

Por fim, nos colocamos à disposição de toda comunidade lagoa-grandense, especialmente pais e responsáveis, para prestar todos os esclarecimentos e suporte necessário em virtude do ocorrido".

Veja também

Meio Ambiente Vaticano planeja ter toda sua eletricidade produzida pelo "agrovoltaísmo"