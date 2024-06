A- A+

JACKSON DO PANDEIRO "Jacksons do Pandeiro" premiado musical chega ao Recife Musical "Jacksons do Pandeiro" estará de 27 a 30 de junho no Teatro do Parque

Em turnê pelo Nordeste o premiado musical ‘Jacksons do Pandeiro’ faz temporada de 27 a 30 de junho, no Teatro do Parque, ás 19h. O espetáculo, da Barca dos Corações Partidos, homenageia o saudoso multi-instrumentista, cantor e compositor paraibano, conhecido como o “Rei do Ritmo,” que gravou sucessos como ‘Sebastiana’, ‘O Canto da Ema’ e ‘Chiclete com Banana’.



Em cena, o recifense Lucas dos Prazeres. Percussionista, bailarino, cantor e compositor, conhecido por acompanhar o inesquecível Naná Vasconcelos, conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, nesta terça (25), e declarou que integra o elenco a convite da Barca dos Corações Partidos.

O espetáculo não é uma biografia. Aborda episódios e músicas de Jackson do Pandeiro que se relacionam com a vida dos atores em cena. Para Lucas, este encontro entre sua história e a do saudoso artista, se dá, principalmente, por terem suas trajetórias artísticas sofrido influência materna. Lucas lembrou que sua mãe, dançarina do Balé Popular do Recife, esteve nos palcos até o sétimo mês de gravidez e afirma que até mesmo antes de nascer, já estreava na vida artística. E Flora, mãe de Jackson, foi uma mulher pobre, nordestina, negra que usou a música como base para construção familiar e social.

Elenco do musical "Jacksons do Pandeiro". Foto: Renato Mangolin

Jackson do Pandeiro

Além da homenagem a Jackson do Pandeiro, Lucas participou de mais dois musicais com a companhia Barca dos Corações Partidos: “Museu Nacional - todas as vozes do fogo” e “Auê”. Celebrando em 2024, 40 anos de trajetória artística,ele já está envolvido com mais dois projetos. Um deles é o espetáculo em homenagem a Naná Vasconcelos, 80 anos. O outro é o lançamento do seu primeiro álbum autoral: “Traçado,” previsto para o mês de julho.

A montagem do musical ‘Jacksons do Pandeiro’ estreou online na pandemia de 2020. Recebeu prêmios da Associação dos Produtores de Teatro – APTR e foi indicado como Melhor Espetáculo Virtual pela Associação Paulista de Críticos de Artes - APCA. A idealização e produção do projeto é de Andréa Alves, da Sarau Cultura Brasileira. A direção é de Duda Maia, texto de Bráulio Tavares e Duda Rios e a direção musical é de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos.

Os ingressos estão à venda no Sympla com valores a partir de R$ 19,50. O Teatro do Parque fica na Rua do Hospício, 81, Boa Vista. Para saber mais sobre o artista é só acessar @lucasdosprazeres



Veja também

DINOSSAUROS Dinossauros: Maior exposição da América Latina chega ao RioMar Recife com entrada gratuita