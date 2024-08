A- A+

Um homem foi preso após agredir a ex-esposa em uma residência em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Militar disse que a mulher conseguiu fazer com que o homem parasse as agressões após entrar em luta corporal com ele.

O homem havia acabado de pegar uma faca quando a mulher conseguiu dominá-lo. O caso foi registrado nesse domingo (25) e o agressor foi autuado por violência doméstica.

Policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados por meio de ligação anônima. O denunciante afirmou que uma mulher estava sendo agredida em uma rua da cidade.

"Foi feito o deslocamento e, ao chegar no local indicado, o efetivo se deparou com o suspeito embriagado, caído no chão, sendo contido pela vítima", explicou a Polícia Militar de Pernambuco.

A mulher relatou aos policiais que rompeu o relacionamento com o homem, que não aceitava a separação. Ele então invadiu a residência e começou a espancar a vítima.

"Ela apresentava hematomas e contou aos policiais que já sofrera outras agressões e ameaças de morte. Nervosa, chegou a desmaiar e foi levada para uma unidade de saúde", acrescentou a corporação.

O agressor foi apresentado na Delegacia de Plantão de Belo Jardim, também no Agreste do Estado, juntamente com a faca apreendida, para adoção das medidas legais cabíveis, ainda segundo a PM.

Veja também

SAÚDE Mulher quase morre após contrair bactéria comedora de carne durante o parto; entenda