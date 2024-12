A- A+

VIOLÊNCIA Mulher trans é morta a facadas, no Cabo de Santo Agostinho Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso

Uma mulher trans, identificada como Myrella Albuquerque da Silva, de 22 anos, foi morta a golpes de faca, dentro de um centro de acolhimento e apoio a pessoas que fazem uso de drogas e estão em situação de vulnerabilidade social, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu por volta das 17h45 da última quarta-feira (25), e a vítima não chegou a ser encaminhada para uma unidade hospitalar, indo a óbito ainda no local da tragédia.

Antes mesmo da chegada de agentes policiais, o principal suspeito de cometer o homicídio ameaçou a equipe que trabalha na casa de acolhimento e fugiu. Ele também é acolhido no centro.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Ainda não há informações sobre data e horário de velório e enterro.

O que diz a polícia?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que foram constatadas as perfurações no corpo da vítima e “o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios - Cabo de Santo Agostinho”.

Com a palavra, a SAS

Também em nota, a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas lamentou o ocorrido e informou “que está prestando apoio à família da acolhida, bem como a equipe



