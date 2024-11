A- A+

Encontro Mulheres mais baixa e mais alta do mundo se encontram pela primeira vez; saiba quem são Jyoti Amge e Rumeysa Gelgi se encontraram pela primeira vez em Londres

O Guinness Book promoveu em Londres, nessa quarta-feira (21), o encontro entre as mulheres mais alta e mais baixa do mundo.

A turca Rumeysa Gelgi, de 2,15 metros, e a indiana Jyoti Amge, de 62,8 cm, se encontraram pela primeira vez no Savoy Hotel.

No local, elas trocaram elogios, tomaram chá e receberam do Guinness Book o título de ícones da nova geração de recordistas do mundo.

O ensaio fotográfico das duas, que mostra a diferença de mais de 1,50 m entre elas, chamou a atenção dos internautas.

Nascida na província de Karabük, na Turquia, Rumeysa Gelgi, a mulher mais alta do mundo, tem 27 anos.

Ela, que é a advogada, programadora e pesquisadora, recebeu o título de mulher mais alta do mundo do Guinness em outubro de 2021, aos 24 anos.

O tamanho de Rumeysa é derivado de uma condição rara chamada Síndrome de Weaver, que acelera o crescimento e também causa dificuldades de mobilidade. Por conta disso, ela se movimenta com o auxílio de um andador e também usa cadeira de rodas.

"Conhecer Jyoti pela primeira vez foi maravilhoso. Ela é a mulher mais linda. Estava esperando para conhecê-la há muito tempo", disse Rumesa, a mulher mais alta do mundo.

Já a mulher mais baixa do mundo é natural de Nagpur, na Índia, tem 30 anos, e pesa 5 kg.

Aos 5 anos, Jyoti foi diagnosticada com acondroplasia, doença genética rara que afeta o gene responsável pelo crescimento ósseo e tem como consequência o nanismo desproporcional.

Ela recebeu a declaração oficial de mulher mais baixa do mundo, em 2011, aos 18 anos, quando já media 62,8 cm, mesma altura dos dias atuais.

Ela ficou conhecida na TV e teve a sua vida retratada no documentário BodyShock: Two Foot High Teen, realizado pelo canal britânico Channel 4.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores, Jyoti, que também é atriz, compartilha sua rotina.

"Foi tão agradável conhecer a mulher mais alta do mundo pela primeira vez. Ela é tão bem-humorada. Eu me senti muito confortável conversando com ela", afirmou Jyoti Amge.

Veja também

Suspeitas Barco chinês que zarpou da Rússia está no centro das suspeitas sobre corte de dois cabos submarinos