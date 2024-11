Mulheres na pós-menopausa devem comer soja? Pesquisadores desfazem mito sobre risco de câncer

A- A+

Grupos de defesa de saúde, como Canadian Cardiovascular Society, recomendam o consumo da soja como parte de uma alimentação e dieta saudável, porém, o que um estudo da Universidade de Toronto mostrou recentemente é que ela pode ser consumida por mulheres na pós-menopausa também.

Muitas mulheres preferem não comer o alimento, pois eles contêm compostos semelhantes ao estrogênio, chamados isoflavonas, que são naturalmente encontrados em plantas, entretanto, o estudo, realizado com mais de 3 mil participantes, mostrou que esses compostos não tiveram efeito sobre marcadores-chave de cânceres relacionados ao estrogênio, reforçando sua segurança como alimento e como terapia potencial.

A soja é uma fonte completa e de alta qualidade de proteína, sendo reconhecida por várias agências governamentais nacionais de saúde — incluindo a Health Canada e a US Food and Drug Administration — como eficazes na redução do risco de doenças cardíacas. Alimentos de soja também demonstraram aliviar ondas de calor associadas à menopausa, que afetam muitas mulheres e impactam sua qualidade de vida.

"O risco de doenças cardiovasculares aumenta substancialmente à medida que as mulheres passam pela menopausa, então a soja pode oferecer benefícios duplos durante essa fase específica da vida", diz Laura Chiavaroli, autora sênior do estudo e professora assistente de ciências nutricionais na Faculdade de Medicina Temerty da Universidade de Toronto.

No estudo, os pesquisadores reuniram resultados de ensaios que compararam os efeitos das isoflavonas de soja em quatro resultados biológicos diferentes relacionados ao risco de câncer endometrial e outros cânceres relacionados às mulheres. Esses resultados incluíram a espessura do revestimento do útero, o índice de maturação vaginal — uma medida do status de estrogênio dentro do ambiente vaginal — e os níveis de estrogênio circulante e hormônio folículo-estimulante.

Os ensaios acompanharam mulheres na pós-menopausa de todo o mundo que consumiram isoflavonas de soja ou um controle sem isoflavonas por pelo menos três meses.

Como resultado, os pesquisadores concluíram que o consumo de isoflavonas de soja não afetou esses quatro marcadores relacionados ao estrogênio. Suas descobertas apoiam a ideia de que as isoflavonas de soja se comportam de forma diferente do estrogênio humano, particularmente quando se trata de cânceres que dependem do estrogênio para se desenvolver.

Essa diferença na atividade biológica explica por que as isoflavonas de soja têm sido consideradas uma possível alternativa à terapia de reposição hormonal (TRH), que é usada para tratar os sintomas da menopausa, repondo o estrogênio que o corpo para de produzir durante esse período.

"Esperamos que nosso estudo ajude as pessoas a se sentirem mais confortáveis ao incluir alimentos à base de soja em sua dieta sem se preocuparem que isso aumente o risco de câncer dependente de estrogênio", diz Chiavaroli.

