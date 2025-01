A- A+

SAÚDE FEMININA Mulheres que fumam têm maior chance de entrar na menopausa antes dos 45 anos, de acordo com estudo Segundo especialistas, o hábito de fumar pode afetar os níveis de estrogênio (hormônio sexual feminino) no corpo da mulher

O tabagismo pode desencadear o processo de menopausa mais cedo em mulheres, como indica um novo estudo publicado na revista científica BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. Segundo os pesquisadores, fumar 30 maços de cigarro por ano aumenta em 50% as chances da última menstruação acontecer de forma prematura.

A pesquisa, realizada por uma equipe da Universidade Centro-Sul da China, também indica que é possível reverter o cenário: abandonar o tabagismo pode reduzir as chances de uma mulher ter menopausa precoce em até um terço. Para encontrar as evidências, foram analisados registros de saúde de quase 140 mil britânicas sem histórico de cirurgia ginecológica.

De acordo com especialistas, o hábito de fumar causa a redução dos níveis normais de estrogênio, hormônio sexual feminino. No entanto, ainda não foi descoberto qual o mecanismo é o responsável por tal efeito.

A menopausa costuma ocorrer entre os 45 e 55 anos, por isso, quando acontece aos 40 anos ou antes é chamada de prematura. Estudos anteriores, como um dos mais relevantes sobre o tema, publicado em 2017 na revista científica American Journal of Epidemiology, associaram o vício em fumar cigarros de longa data com o aparecimento prematuro da menopausa. Nesta pesquisa, os cientistas analisaram dados de 106 mil participantes americanas a partir de 20 anos de acompanhamento.

Dessa forma, foi apontado um risco quase 2 vezes devido ao tabagismo em comparação com mulheres que relataram nunca ter fumado.

"Um risco menor aumentado foi observado entre ex-fumantes pesados. Entre as mulheres que relataram tabagismo leve no passado, nenhum risco aumentado foi observado. Além disso, observamos um risco aumentado de menopausa natural ocorrendo antes dos 40 anos entre fumantes atuais", escreveram os autores.

O que é menopausa?

A menopausa é o último ciclo menstrual da mulher e marca ao fim de sua vida reprodutiva. A condição ocorre quando a mulher não teve uma menstruação por um ano. No entanto, até sete anos antes da última menstruação, o nível dos hormônios femininos estrogênio e progesterona começam a cair e os sintomas associados à condição aparecem. Esse período é chamado de climatério.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, os principais sintomas da menopausa são:

Ondas de calor ou fogachos, com episódios súbitos de sensação de calor no rosto, pescoço e nos membros superiores. Geralmente, vêm acompanhados de vermelhidão no rosto, suores, palpitações no coração, vertigens e cansaço muscular;

Dificuldade para esvaziar a bexiga, dor, perda de urina, infecções urinárias e ginecológicas, ressecamento vaginal, dor na penetração e diminuição da libido;

Aumento da irritabilidade, instabilidade emocional, choro descontrolado, depressão, distúrbios de ansiedade, melancolia, perda da memória e insônia;

Pele, cabelos e unhas ficam mais finos e quebradiços;

Alterações na distribuição da gordura corporal, que passa a se concentrar mais na região abdominal;

Perda de massa óssea (característica da osteoporose e da osteopenia); e

Risco aumentado de doenças cardiovasculares.

