Musk e Altman se desentendem sobre o empreendimento de US$ 100 bilhões em IA promovido por Trump

Elon Musk questionou abertamente se as empresas que participaram do anúncio do presidente Donald Trump, prometendo centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, seriam capazes de cumprir suas promessas, expondo uma brecha interna inicial dentro da Casa Branca.

"Eles na verdade não têm o dinheiro", Musk escreveu em sua plataforma de mídia social, X, poucas horas após o anúncio. "O SoftBank tem bem menos de US$ 10 bilhões garantidos. Eu sei disso por fontes confiáveis."

Trump foi acompanhado por Masayoshi Son, do SoftBank Group, Sam Altman, da OpenAI, e Larry Ellison, da Oracle, na Casa Branca para anunciar o empreendimento, apelidado de Stargate, que, segundo eles, alocaria imediatamente US$ 100 bilhões com o objetivo de eventualmente gastar US$ 500 bilhões na construção de data centers e centros físicos.

"Isso, para mim, é algo muito grande", disse Trump. "Acho que será algo muito especial."

Altman usou o X para contestar a afirmação de Musk nesta quarta-feira, chamando-a de "errada" e sugerindo que Musk estava irritado porque o acordo poderia rivalizar com os próprios esforços de inteligência artificial do bilionário.

A briga pública ressaltou algumas das tensões que podem dominar o segundo mandato de Trump e ecoar os problemas que ele enfrentou durante seu último período na Casa Branca.

A inclinação do presidente para se retratar como um negociador resultou em promessas repetidas do setor privado para investir nos EUA, que nunca se materializaram ou representaram compromissos já existentes que executivos reapresentaram para agradar o presidente.

Algumas dessas promessas, como os planos abandonados para um enorme campus de fabricação da Foxconn em Wisconsin, que Trump apelidou de "Oitava Maravilha do Mundo", tornaram-se munição para os democratas durante a campanha.

O anúncio do Stargate gerou ceticismo imediato sobre se ele se concretizaria ou representaria novos investimentos por parte das empresas.

Son já havia anunciado planos para um investimento de US$ 100 bilhões em IA nos EUA durante um evento com Trump em dezembro, na propriedade Mar-a-Lago do presidente, e espera-se que o Stargate utilize parte desse montante. O SoftBank também enfrentou perguntas imediatas sobre de onde a empresa obteria o capital para financiar sua iniciativa.

