Musk quer usar tecnologia por trás de criptomoedas para dar mais eficiência ao governo dos EUA

A- A+

Elon Musk iniciou conversas sobre o uso da tecnologia blockchain no novo Departamento de Eficiência Governamental (Department of Government Efficiency), de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões.



Esse é o mais recente sinal dos esforços do governo Trump para impulsionar a indústria de ativos digitais.

Musk, que lidera a iniciativa conhecida como DOGE, mencionou a aliados próximos a ideia de usar um livro-razão digital como forma de reduzir custos no governo, segundo uma das fontes, que pediu anonimato porque as discussões ainda não foram tornadas públicas. Há conversas sobre o uso de blockchain para rastrear gastos federais, proteger dados, realizar pagamentos e até gerenciar edifícios, disseram as fontes.

Pessoas associadas ao DOGE se reuniram com representantes de várias blockchains públicas para avaliar suas tecnologias, segundo uma fonte com conhecimento das conversas.



Representantes da Casa Branca e do DOGE não responderam a pedidos separados de comentários. Musk também não respondeu a um pedido de comentário enviado por e-mail.

As discussões possuem certa lógica intuitiva, dado que o nome do departamento de Musk faz uma referência bem-humorada à criptomoeda Dogecoin, que opera em sua própria blockchain.





O presidente Donald Trump também tem rapidamente implementado políticas favoráveis às criptomoedas. Na quinta-feira, ele assinou uma ordem executiva criando um grupo de trabalho sobre ativos digitais que inclui membros-chave de sua administração.

Criado pela ordem executiva de Trump em 20 de janeiro, o DOGE tem a missão de modernizar a tecnologia e o software federais para maximizar a eficiência e produtividade do governo. Trump afirmou que o grupo trabalhará com o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca para identificar cortes de gastos e concluir suas recomendações até 4 de julho de 2026.

Musk recrutou cerca de 100 voluntários antes da posse de Trump para escrever códigos para seus projetos, disse uma pessoa.

A blockchain seria uma das várias ferramentas tecnológicas que Musk e sua equipe poderiam tentar usar para reduzir custos e eliminar desperdícios, fraudes e abusos — uma questão central na campanha de Trump em 2024.



Trump criticou o crescente déficit do país, culpando grande parte dele por programas e políticas iniciados por seu antecessor.

Uma pessoa que viajou para Palm Beach, Flórida, em dezembro apresentou a autoridades da transição de Trump várias maneiras de usar uma blockchain, destacando o potencial da tecnologia para proteger dados importantes do governo e rastrear fluxos de dinheiro.

O conceito de blockchain foi introduzido pela primeira vez com o Bitcoin como uma maneira de registrar e verificar transações do token digital sem uma autoridade central.



Desde então, muitos outros projetos de criptomoeda criaram suas próprias blockchains para fins semelhantes, com a maioria oferecendo um livro-razão público que pode ser revisado por qualquer pessoa.

Os associados de Trump escolheram a blockchain vinculada à criptomoeda Solana para emitir os memecoins de Trump e Melania, que atraíram tanto interesse quanto críticas nos últimos dias. Contudo, não está claro qual blockchain a equipe de Musk poderá usar em seus projetos, e as discussões podem não levar a lugar algum.

A ideia de usar uma blockchain para projetos em larga escala não é nova, embora aplicá-la a uma entidade tão grande quanto o governo dos EUA permaneça um conceito não testado.



Anos atrás, várias grandes empresas, como a varejista Walmart, lançaram iniciativas baseadas em blockchain. A maioria desses projetos usou blockchains privadas, que não tornam as transações publicamente visíveis.

Muitas dessas iniciativas, frequentemente gerenciadas por consórcios, enfrentaram dificuldades de governança e acabaram estagnadas.



Além disso, muitos descobriram que blockchains nem sempre eram mais baratas ou eficientes do que a tecnologia de banco de dados existente.



Em 2019, a Gartner previu que "90% das implementações de plataformas blockchain empresariais existentes precisariam ser substituídas até 2021" para se manterem competitivas e seguras.

Sam Hammond, economista-chefe da Foundation for American Innovation, afirmou que "uma blockchain interna do governo poderia ser usada para rastrear gastos, documentos e contratos de maneira totalmente segura e transparente".

No entanto, Hammond acrescentou:

— A questão é se você realmente precisa de uma blockchain para fazer isso, já que bancos de dados convencionais podem ser usados de forma semelhante e com menos desvantagens.

Blockchains públicas, como as usadas pelo Bitcoin e Solana, têm seus próprios problemas, dado que tais livros-razão são gerenciados por redes descentralizadas de computadores.

— Um problema com o governo usar uma blockchain pública é que ele não teria controle sobre as entradas — assinalou Campbell Harvey, professor de finanças da Duke University. — Acho que essa perda de controle seria um problema para os governos.

Mas algumas instituições maiores começaram a usar blockchains públicas para fins comerciais nos últimos anos.



A BlackRock, por exemplo, emitiu um fundo de mercado monetário nos livros-razão de algumas criptomoedas diferentes. E o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia digitalizou milhões de títulos de carros na blockchain Avalanche.

Se o DOGE avançar com essa tecnologia, provavelmente superará qualquer projeto governamental já visto nos EUA até hoje.

Veja também