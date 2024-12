NACC recebeu cerca de 1500 crianças em tratamento de câncer durante 2024

A- A+

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer – NACC oferece a crianças e jovens, tratamento contra o câncer nas unidades de saúde do Recife, com alojamento, alimentação, transporte, terapias, e todo o apoio necessário para a manutenção e não interrupção do tratamento oncológico, há quase 40 anos. Mantido através de doações realizadas por pessoas físicas e empresas, o NACC recebeu, em 2024, 1.499 pacientes, número próximo ao registrado no ano anterior.

Além disso, 448 pacientes foram atendidos em trânsito. As diárias utilizadas no NACC foram mais de 6,5 mil. As doações recebidas também foram significativas. O NACC destinou para os usuários atendidos, 20,7 mil fraldas descartáveis; 1,7 mil kits de higiene pessoal; 1,8 mil quilos de leite em pó e 804 cestas básicas distribuídas.

Ainda mais, o NACC possui o programa de suplementação alimentar que atendeu 501 pacientes; e foram servidas mais de 66 mil refeições. Dentro das doações, a instituição ofereceu atendimentos odontológicos e sessões de fisioterapia, totalizando 1.331 procedimentos em 2024.

Para conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) e saber como pode ajudar a instituição, seja com doações, voluntariado ou parcerias, acesse www.nacc.org.br ou pode entrar com contato pelo número (81) 3267-9200.

Fundado em outubro de 1985, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), com sede no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, oferece suporte aos serviços de oncologia pediátrica do Recife, prestando assistência a crianças carentes em tratamento e seus familiares.

Mantido exclusivamente através de doações e contando com a ajuda de profissionais e voluntários, a instituição oferece todos os seus serviços gratuitamente para que possam dar continuidade ao tratamento.

