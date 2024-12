Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Jaqueira, encenará presépio vivo nesta terça-feira (24)

A- A+

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, a Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, celebrará a data cristã com a encenação de um presépio vivo, realizada pelas crianças responsáveis pela tradicional Missa das Crianças, que acontece sempre aos sábados.

A apresentação, que é gratuita e aberta ao público, acontecerá após a missa das 17h.

A iniciativa da criação de um presépio vivo, que teve seu primeiro ensaio aberto ao púlico no último sábado (21), foi organizada pelas catequistas da paróquia sob a orientação do Padre Luciano, idealizador do projeto da Missa das Crianças, iniciado em abril deste ano.

A apresentação promete emocionar os fiéis ao recriar o nascimento de Jesus por meio da participação especial das crianças do projeto.

“A participação delas faz toda a diferença. É um trabalho que envolve habilidades de leitura e compreensão, além de um olhar especial para a evangelização”, destaca Maria do Carmo Inojosa, catequista da paróquia.

Missa das Crianças

Desde abril, a Capela da Jaqueira realiza missas voltadas especialmente para crianças, sempre aos sábados, às 16h. Durante as celebrações, os pequenos assumem papéis importantes, como leituras, coletas e ofertas, promovendo sua integração na liturgia.

“As crianças estão sempre envolvidas. Já fizemos a coroação de Nossa Senhora em maio e, agora, o presépio é mais uma forma de evangelizar com alegria e participação”, explica Maria do Carmo.

O projeto

Sob a liderança do Padre Luciano, um pároco reconhecido por sua dedicação e carisma, a paróquia tem investido na criação de espaços que incentivem a participação infantil na fé cristã. Segundo Maria do Carmo, o projeto “Missa com Crianças” não se limita apenas às celebrações litúrgicas.

Há, também, um “jornalzinho” com linguagem adaptada para os pequenos e iniciativas de integração pelas redes sociais.

“Criamos há pouco tempo uma página no Instagram chamada ‘Missa com Crianças Jaqueira’, para dar mais visibilidade ao trabalho. A ideia é que mais famílias se sintam acolhidas e tragam seus filhos para participar”, conta a catequista.

Para mais informações, os interessados podem visitar a página do projeto no Instagram.

