Incentivo Programa Mães de Pernambuco: Governo do Estado inicia novo ciclo de confirmação Ao todo, serão ofertadas 8.520 vagas. As interessadas em participar do programa têm até o dia 19 de janeiro para realizar a confirmação.

O Governo de Pernambuco iniciou, nesta segunda-feira (23), um novo ciclo de confirmação para o Programa Mães de Pernambuco.

Ao todo, serão ofertadas 8.520 vagas, sendo 1.642 vagas pendentes para as mulheres mais vulneráveis mapeadas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) e 6.878 vagas recém-abertas para mulheres elegíveis que aguardam na fila de espera.

As interessadas em participar do programa têm até o dia 19 de janeiro para realizar a confirmação. Quem realizar a participação neste período começará a receber o benefício de R$ 300 mensais a partir de fevereiro, sempre no quinto dia útil.

Programa Mães de Pernambuco

Para se tornar elegível, a candidata precisa atender aos seguintes critérios: ser responsável familiar, residir em Pernambuco, estar cadastrada no Programa Bolsa Família com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), não possuir vínculo empregatício formal e ser gestante ou mãe/responsável por criança de até seis anos (72 meses).

O processo de confirmação deve ser feito no site oficial do programa - www.maesdepernambuco.pe.gov.br -, onde a mulher deve informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. O sistema informará se há vaga disponível e, caso positivo, basta confirmar o interesse. Se não houver disponibilidade no momento, será informada a posição na lista de espera.

A operacionalização dos pagamentos é realizada pela Caixa Econômica Federal, que também envia os cartões do programa às residências das beneficiárias. Caso o cartão ainda não tenha sido recebido, a beneficiária pode sacar o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

Desde sua implementação, em março deste ano, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou cerca de 106 mil mulheres, com um investimento de R$ 214,1 milhões.

Para mais informações ou dúvidas, as beneficiárias podem entrar em contato com a Ouvidoria Social pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421, informando nome completo, CPF e NIS.

