Nações mais vulneráveis à mudança climática protestam na COP29 e pedem mais dinheiro

As delegações de pequenos Estados insulares e países em desenvolvimento se retiraram, neste (23), de uma reunião com a presidência azeri da COP29 em Baku, onde o tempo se esgota para determinar o financiamento que os países ricos devem fornecer para enfrentar o aquecimento global.

A sessão de encerramento da conferência começou, com mais de um dia de atraso, na noite deste sábado e o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, chamou os países a superar as suas “divisões”.

No início da sessão, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, pediu a compreensão de que a solidariedade, o sentido de cooperação e a confiança são a "matéria-prima para o sucesso".

Um pouco antes, insatisfeitos com o projeto de acordo apresentado às portas fechadas, os negociadores da aliança dos pequenos Estados insulares (Aosis) e dos países mais pobres do planeta abandonaram abruptamente uma reunião com a presidência do Azerbaijão.

"Saímos (...). Consideramos que não fomos ouvidos", declarou Cedric Schuster, enviado de Samoa em nome da Aosis.

A aliança destacou, em comunicado, que "continua comprometido" com o processo de negociação, embora tenha denunciado que os seus "pedidos principais foram ignorados" nesta conferência da ONU sobre o clima.

O principal obstáculo reside no grau de compromisso que os países ricos, historicamente os mais poluentes e, portanto, os maiores responsáveis pela mudança climática, estão dispostos a assumir.

“Há muito trabalho a fazer, mas não podemos sair de Baku sem uma decisão”, declarou o negociador-chefe do Panamá, Juan Carlos Monterrey.

“O Panamá e outras nações latino-americanas progressistas tentam não apenas construir pontes, mas também pedir às pessoas que as atravessem para chegar a um acordo”, acrescentou.

A conferência estava prevista para terminar na tarde de sexta-feira. Porém, na ausência de consenso, as negociações exigiram no estádio da capital do Azerbaijão, onde os funcionários já pretendiam retirar os móveis e as decorações.

As partes nas negociações tentam estabelecer como financiar a ajuda climática aos países em desenvolvimento para construir centrais solares, investir na supervisão e proteger as cidades contra inundações.

Não é suficiente

Os países mais pobres também excluirão que 30% do financiamento climático seja importante.

Isso também seria um ponto de discórdia: “há muita resistência por parte de outros países em desenvolvimento”, disse Kevin Conrad, da Coalition for Rainforest Nations.

Pela manhã, a União Europeia pretendia aumentar a contribuição dos países ricos para 300 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) anuais, depois de na véspera a presidência do Azerbaijão ter apresentado uma proposta de acordo que incluía uma contribuição de 250 bilhões de reais dólares (1,4 trilhão de reais) anuais, algo que os países do Sul Global consideraram "inaceitável".

Na sexta-feira, Marina Silva já havia exigido esse valor.

Os países em desenvolvimento calculam que, com a inflação, o esforço financeiro real dos países que prestam esta ajuda (os europeus, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia) seria muito menor, ainda mais com os esforços já previstos por bancos multilaterais de desenvolvimento.

“Há um grande problema com os 300 bilhões [de dólares] porque não são suficientes para cobrir todas as necessidades”, disse o panaminho Monterrey, diminuindo que “o mundo em desenvolvimento fez uma contraproposta: 500 bilhões (2,9 trilhões de reais) para 2030".

A ministra colombiana do Meio Ambiente, Susana Muhamad, encorajou "o norte a redobrar" sua proposta.

O projeto de acordo estabelece separadamente o objetivo ambicioso de obter um total de 1,3 trilhão de dólares (7,5 trilhões de reais) por ano até 2035 para os países em desenvolvimento, o que incluiria a contribuição dos países ricos e outras fontes de financiamento, tais como fundos privados ou novas taxas.

"Jogo de poder"

Paralelamente, os países ricos negociam medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas enfrentam oposição dos produtores de petróleo, como a Arábia Saudita. O grupo dos Estados árabes alertou que rejeitará qualquer texto "que aponte contra as energias fósseis".

“Estamos em meio a um jogo de poder geopolítico entre alguns Estados produtores de combustíveis fósseis”, denunciou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

Pela manhã, mais de 350 ONGs iniciaram os países em desenvolvimento e a China abandonaram a conferência, considerando que é melhor não ter acordo do que ter um mau acordo.

"Aceitar um acordo fraco agora perpetuaria a desigualdade e os forçaria a cumprir compromissos sem receber apoio equivalente. A retirada envia uma mensagem clara de firmeza", disse Óscar Soria, ativista ambiental argentino e diretor da Common Initiative.

No entanto, “a solução tem que sair agora, esta é uma questão que já está adiada há vários anos, este é o momento”, apelou o negociador-chefe da Bolívia, Diego Pacheco.

