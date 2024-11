A- A+

G20 "Não me canso dessa paisagem", diz Biden a Paes sobre o Rio; netas "ficaram encantadas" com o Cristo Passeio da família do presidente americano no monumento foi compartilhado no Instagram

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já havia demonstrado certo encanto com o Cristo Redentor. Ao ser recebido pelo presidente Lula para a cúpula do G20, nesta segunda-feira, o norte-americano esteve diante de um painel com a paisagem da cidade maravilhosa e apontou para o monumento. Em publicação no Instagram, Eduardo Paes, prefeito do Rio, compartilhou o que Biden teria dito sobre a cidade.

"Eu já estive várias vezes aqui e não me canso dessa paisagem. Minhas nestas foram ao Cristo Redentor e ficaram encantadas com essa cidade", disse o presidente dos Estados Unidos ao prefeito, segundo Paes. Na publicação, Biden aparece sorridente ao lado de Lula e Paes em foto tirada durante o G20.

Nesta segunda-feira, Ashley Biden e Natalie, filha e neta, respectivamente, do presidente americano Joe Biden, subiram o Corcovado, conforme informado pela coluna do jornalista Lauro Jardim, do Globo. Pelas redes sociais, foram compartilhados registros do passeio, com direito à mão do Cristo Redentor iluminada pelos raios solares, foto do Pão de Açúcar e até de um macaquinho.

Veja também

Feriado Amanhã é feriado? Quem trabalha tem direito a folga? Recebe dobrado? E quem faz jornada 6x1?