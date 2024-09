A- A+

DEU ERRADO Nariz de jovem "apodrece" após rinoplastia líquida Oliver Davis, de 19 anos, teve uma infecção por bactéria no local do procedimento

Uma rinoplastia líquida fez a ponta do nariz de Oliver Davis, de 19 anos, "apodrecer".



O morador de Northamptonshire, na Inglaterra, afirma ter gastado 160 libras esterlinas (o equivalente a 1.171,49 reais) para a realização do procedimento que deu errado.

Diferente da usual rinoplastia, a líquida é feita com a injeção de preenchimentos para alterar o formato do nariz sem a necessidade de uma cirurgia. Assim, Oliver acreditou que a sua recuperação seria tranquila.

Mas uma semana após o procedimento, líquido começou a vazar no local. Ele também conta que sentiu dores e percebeu um crescente inchaço.

— Fiquei tão perplexo e confuso quando senti essa gota molhada na minha mão. Era uma substância rosada, vermelha e gelatinosa, e olhei em volta, confuso, antes de abrir minha câmera frontal e ver o preenchimento escorrendo para meu lábio — ele afirma, em entrevista a um jornal local inglês.

Preocupado, ele procurou a pessoa com quem realizou a rinoplastia e foi aconselhado a utilizar uma compressa de água morna todas as noites a partir daquele momento.



Mas, no dia seguinte, o problema piorou. Foi quando surgiu a hipótese de ser uma infecção.

— Se não tivesse acontecido algo tão grave [como a dor], eu não saberia que tinha uma infecção bacteriana, além disso, a necrose [morte do tecido corporal] começou a se instalar — conta.

Por conta disso, Oliver procurou um médico, onde descobriu que o líquido que estava vazando na verdade era pus. Então, ele foi a uma esteticista para que o preenchimento fosse dissolvido. Assim, com um tratamento rápido, o jovem sentiu uma melhora.

