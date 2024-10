Naufrágio de navio em Pernambuco: Marinha segue investigando causa; inquérito tem prazo de 90 dias

A- A+

A Marinha do Brasil permanece investigando as causas do naufrágio do navio Concórdia. O afundamento aconteceu na noite de 15 de setembro, na praia de Ponta de Pedras, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco, causando a morte de cinco tripulantes. Quatro dos nove ocupantes da embarcação foram resgatados com vida.

Por meio de nota, a Capitania dos Portos de Pernambuco explicou que o prazo inicial para a conclusão do Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação é de 90 dias.

Esse prazo pode ser prorrogado por outros 90 dias ou, em caráter excepcional, pode ser de até 1 ano.



"Ademais, finalizado o inquérito e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no art. 42, da Lei nº 2.180/1954", explicou a Capitania.

O navio Concórdia estava a caminho de Fernando de Noronha, tendo zarpado na tarde de 14 de setembro, com uma carga de material de construção e alimentos que tinha o arquipélago pernambucano como destino.

A distância entre o Recife e a ilha de Fernando de Noronha é de 300 milhas náuticas, equivalente a 545 quilômetros, em um percurso que, feito de barco, dura em média dois dias.

O naufrágio, no dia seguinte à saída do Recife, aconteceu a cerca de 8,5 quilômetros da costa pernambucana.



Em 16 de setembro, a Marinha informou ter resgatado quatro tripulantes e que outros quatro tinham morrido, restando a procura de um.

Em 20 de setembro, após seis dias de buscas, a corporação confirmou ter achado e identificado o corpo do último tripulante.

A Marinha do Brasil divulgou apenas os nomes dos tripulantes resgatados com vida: Edvaldo Baracho da Silva, Marcelo Cláudio da Conceição Freitas, Mozart Gomes da Fonseca e Valcei Gomes da Costa.

Os tripulantes foram resgatados com apoio de lancha da Capitania dos Portos de Pernambuco.

Veja também

Luto Cid Moreira: 'Cidão', como era conhecido entre colegas, ganhou documentário; 'vivi o meu caminho'