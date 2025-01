A- A+

NEGÓCIOS Novo hambúrguer do Burger King será entregue de graça para advogados; entenda Bacharel em direito deverá ir até um BK Drive participante e apresentar sua carteira da OAB na hora do pedido

O Burger King lançou, na quarta-feira, seu novo hambúrguer: o BK Taste. Com a novidade, a rede de fará uma promoção e os advogados que possuem carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão retirar um sanduíche gratuitamente.

A promoção é válida entre os dias 13 e 15 de janeiro em 240 drive-thru da marca espalhados pelo país. No vídeo promocional do lançamento, a marca optou por colocar um ator como advogado, contratado para defender o sanduíche em um caso em que a novidade seria "uma cópia do sanduíche da concorrência".





O contraponto é que a opção rival, que não citada no vídeo, teria sido 'foi criada para imitar o Whopper, um dos mais vendidos do BK. Por isso, o "BK Taste seria uma cópia do próprio Burger King".

Para conseguir o lanche de graça, o advogado deverá ir até um BK Drive participante e apresentar sua carteira da OAB na hora do pedido. A promoção é limitada a um CPF.

