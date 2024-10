A- A+

LÍBANO Novo líder do Hezbollah promete seguir o 'plano de guerra' do seu antecessor Hezbollah, em guerra com Israel, anunciou na terça-feira a nomeação de Qassem como seu novo líder

O novo líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Naim Qassem, prometeu manter o "plano de guerra" do seu antecessor, Hassan Nasrallah, morto pelas forças israelenses no mês passado.

"O meu programa de trabalho é uma continuação do programa de trabalho do nosso líder, Sayed Hasan Nasrallah", disse Qassem nas suas primeiras declarações como líder do Hezbollah, prometendo continuar com "o plano de guerra" do seu antecessor.

O Hezbollah, em guerra com Israel, anunciou na terça-feira a nomeação de Qassem como seu novo líder, mais de um mês depois de o seu líder histórico, Hassan Nasrallah, ter sido morto em um bombardeio israelense em um subúrbio de Beirute.

