Hezbollah anuncia ex-vice de Hassan Nasrallah, Naim Qassem, como novo líder do movimento

O movimento libanês Hezbollah anunciou nesta terça-feira (29) a nomeação de Naim Qassem, então número 2 do grupo, como sucessor de Hasan Nasrallah, morto em 27 de setembro em um ataque israelense na periferia sul de Beirute.

“O Conselho Shura [órgão diretivo do movimento] concordou em eleger o xeque Naim Qassem como secretário-geral do Hezbollah”, anunciou o movimento em um comunicado.

A escolha de Qassem acontece após a morte de Hassan Safieddine, líder do conselho que era apontado como o sucessor de Nasrallah. Ele também foi assassinado em um ataque israelense.



Qassem, 71 anos, foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982 e era o vice-secretário-geral do movimento político-militar desde 1991, um ano antes de Nasrallah assumir a liderança.

Ele nasceu em Beirute em 1953, em uma família procedente de Kfar Fila, na fronteira com Israel.

Naim Qassem era o dirigente com o maior cargo no grupo que continuava aparecendo em público desde que Nasrallah começou a passar a maior parte do tempo escondido, após a guerra do Hezbollah contra Israel em 2006.

Desde a morte de Nasrallah, Qasem fez três discursos exibidos na televisão, utilizando um árabe mais formal que o libanês coloquial de seu antecessor.

