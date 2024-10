A- A+

Israel Hezbollah é o "maior defensor do Líbano" ante Israel, diz líder supremo iraniano Em 23 de setembro, o Exército israelense lançou uma campanha de bombardeios aéreos intensos contra redutos do Hezbollah

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (24) que o Hezbollah, que conta com apoio militar e financeiro do Irã, é o "maior defensor do Líbano" contra Israel, que bombardeia o país para neutralizar o movimento islamista.

Em 23 de setembro, o Exército israelense lançou uma campanha de bombardeios aéreos intensos contra redutos do Hezbollah no Líbano e realiza, desde 30 de setembro, operações terrestres no sul.

Desde então, pelo menos 1.552 pessoas morreram no país, segundo um balanço da AFP feito com base em dados oficiais, enquanto a ONU registrou cerca de 800.000 deslocados.

"O Hezbollah é o maior defensor do Líbano e o maior escudo contra a avidez do regime sionista, que busca há tempos desintegrar o Líbano", disse Khamenei.

Desde a instauração da República Islâmica em 1979, o Irã apoia a causa palestina. Seus dirigentes não reconhecem o Estado de Israel, classificado de "entidade sionista".

O aiatolá Ali Khamenei reagiu desta forma em comunicado à confirmação pelo Hezbollah, na quarta-feira, da morte de Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor para dirigir o movimento depois do assassinato de Hassan Nasrallah em um bombardeio israelense no final de setembro.

"O Hezbollah, graças ao tato e à coragem de dirigentes como ele, pôde proteger o Líbano do perigo da desintegração", acrescentou o líder supremo iraniano.

