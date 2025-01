A- A+

SAÚDE Novo medicamento da mesma empresa do Ozempic reduz 22% do peso total em apenas 9 meses Resultados preliminares dos testes com a amicretina injetável foram anunciados pela Novo Nordisk nesta sexta-feira

A Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa responsável pelos medicamentos Ozempic e Wegovy, anunciou nesta sexta-feira resultados preliminares de seu novo remédio em desenvolvimento para tratar a obesidade, a amicretina. Os testes mostraram que a injeção proporcionou uma perda de 22% do peso corporal após 36 semanas, cerca de nove meses de tratamento.



Em nota, Martin Lange, vice-presidente executivo de Desenvolvimento da Novo Nordisk, diz que os resultados são "encorajadores" e “apoiam o potencial de redução de peso” do novo medicamento, que tem uma versão oral também em estudo. Os testes foram de fase 1/2, e a empresa pretende dar continuidade para concluir as três etapas necessárias antes de um pedido de aprovação.



A amicretina foi avaliada por meio de injeções subcutâneas a cada semana em um grupo pequeno de 125 voluntários com sobrepeso ou obesidade. O objetivo principal era analisar o perfil de segurança do medicamento. Segundo a farmacêutica, ele foi consistente com outros remédios da categoria - os eventos adversos mais comuns foram gastrointestinais, e a maioria foi leve a moderado.





Em uma análise secundária, os pesquisadores observaram o efeito no peso ao longo dos meses. No início dos testes, os participantes tinham em média 92,7 kg. Aqueles que receberam o tratamento com amicretina alcançaram uma perda de peso que variou de 9,7%, com a dose mais baixa de 1,25 mg por semana, até 22%, com a dose mais alta de 20 mg a cada 7 dias. Entre os voluntários que receberam um placebo, para comparação, a redução do número na balança foi de aproximadamente 2%.

O que é a amicretina?

A amicretina é um novo fármaco da classe dos agonistas de GLP-1, que começaram a ser desenvolvidos com foco no tratamento da diabetes, mas ganharam destaque ao promover uma eficácia inédita para perda de peso com menos efeitos colaterais do que as alternativas anteriores. O principal exemplo de medicamento da classe é a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, também desenvolvida pela Novo Nordisk.

Essa classe de remédios atua interagindo com os receptores do hormônio GLP-1 no corpo humano. Essa ação induz a produção de insulina no pâncreas, motivo pelo qual são usados para tratar diabetes, mas também promove uma sensação de saciedade no cérebro e, no estômago, reduz a velocidade de digestão da comida. Com isso, a pessoa sente menos fome e, consequentemente, reduz as calorias ingeridas e perde peso.

Porém, novas gerações do medicamento já são uma realidade buscando interagir não apenas com os receptores do GLP-1, como também de outros hormônios, de modo a aumentar a eficácia. É o caso da amicretina, que também simula a ação da amilina, um hormônio produzido no pâncreas que tem papel fundamental no equilíbrio do açúcar no sangue.

A estratégia elevou a redução do peso. A semalgutida, por exemplo, proporciona uma perda de em média 17,4% após 68 semanas, segundo um estudo clínico publicado na JAMA, enquanto a amicretina alcançou 22% em somente 36 semanas.

Já a tirzepatida, do remédio Mounjaro, da Eli Lilly, simula o GLP-1 e outro hormônio intestinal chamado GIP. Com isso, leva a uma perda de 25,3% do peso, porém após 88 semanas, de acordo com os resultados dos testes publicados também na JAMA.

Amicretina oral também tem resultados positivos

Os resultados anunciados nesta sexta-feira são da amicretina aplicada de forma injetável e semanal, assim como ocorre com o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro. Mas a Novo Nordisk conduz testes também de uma versão oral, em comprimidos, que pode facilitar a adesão ao medicamento, e cujos resultados preliminares são animadores.

Em setembro do ano passado, a farmacêutica dinamarquesa anunciou que o estudo de fase 1 com o comprimido diário de 50 mg da amicretina levou a uma perda de 10,4% do peso após 12 semanas, cerca de três meses. Já os participantes que tomaram dois comprimidos por dia alcançaram uma redução de 13,1%. Enquanto isso, os voluntários que receberam placebo viram o número na balança diminuir em apenas 1,1%.

Os efeitos colaterais foram semelhantes aos observados em outros análogos de GLP-1, majoritariamente gastrointestinais e de intensidade leve a moderada. No entanto, tanto a versão oral da amicretina, como a injetável, ainda precisa passar por mais testes clínicos, com números maiores de participantes, antes de concluir todas as etapas necessárias para um pedido de aprovação às agências reguladoras.

Enquanto isso, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já deu sinal verde para a venda do Ozempic, do Wegovy e do Mounjaro. Os dois primeiros já estão disponíveis nas farmácias, enquanto o Mounjaro ainda não chegou ao país devido à alta demanda global.

O Ozempic tem indicação na bula para tratamento da diabetes, mas é usado de forma off-label para perda de peso, especialmente enquanto o Wegovy não estava disponível. O Wegovy, que tem o mesmo princípio ativo do Ozempic, a semaglutida, porém numa dosagem maior, tem aprovação da Anvisa para tratar a obesidade.

Já o Mounjaro, assim como o Ozempic, tem o aval no país apenas para pacientes com diabetes. No entanto, a Anvisa analisa o pedido de aprovação para obesidade. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) já autorizou a versão do medicamento com indicação de perda de peso que, embora tenha a exata mesma composição e dosagem do Mounjaro, é vendida sob o nome comercial de Zepbound.

