Novo Nordisk completa com sucesso teste de medicamentos para obesidade

A Novo Nordisk completou com sucesso o teste clínico de uma injeção experimental para perda de peso, anunciou a empresa nesta sexta-feira, 24, em comunicado. O medicamento mostrou que os pacientes perderam 22% do peso corporal na maior dose testada, em até 36 semanas de tratamento.

A farmacêutica dinamarquesa afirmou que os pacientes no estudo receberam doses crescentes de amicretina - um medicamento que imita o mesmo hormônio intestinal do Wegovy - para suprimir o apetite, retardar o esvaziamento do estômago e controlar o açúcar no sangue, mas o combina com um hormônio no pâncreas chamado amilina, que também regula o apetite.

"Com base nos resultados, a Novo Nordisk está agora planejando o desenvolvimento clínico adicional da amicretina em adultos com sobrepeso ou obesidade", disse a empresa, em nota.

Após a notícia, as ações da Novo Nordisk chegaram a saltar 11,8% em Copenhagen e o American Depositary Receipt (ADR) chegou a avançar 12,3% no pré-mercado em Nova York, por volta das 10h20 (de Brasília).



