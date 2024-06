Como é o novo modelo de submarino que promete chegar ao Titanic um ano após a tragédia?

A- A+

Um bilionário de Ohio, nos Estados Unidos, anunciou que planeja levar um submarino de águas profundas aos destroços do Titanic.



O objetivo agora é provar que a indústria de submarinos de águas profundas está mais segura após o naufrágio da embarcação Titan da OceanGate, cuja implosão no fundo do mar completou um ano nesta terça-feira.



Novo modelo é avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 108 milhões) e capacidade para duas pessoas.





O investidor imobiliário Larry Connor afirmou que ele e o co-fundador da Triton Submarines, Patrick Lahey, vão mergulhar mais de 3.700 metros até o local do naufrágio em um submersível para duas pessoas, diferente da embarcação da OceanGate, que levava até cinco pessoas. A viagem ainda não tem data para acontecer.

— Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar a vida se você seguir o caminho certo — disse Connor ao Wall Street Journal.

Lahey projetou um submarino avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões) chamado Triton 4000/2 Abyssal Explorer, que poderia, no papel, realizar a viagem até o Titanic diversas vezes. Segundo o próprio site do Triton Submarines, o submersível é simplificado para subida e descida e capaz de manobrar dentro e ao redor de espaços pequenos e apertados.

“Durante o mergulho, o design protegido das "asas de gaivota" proporciona uma versatilidade de operação incomparável. Com as asas recolhidas, o submersível tem uma forma aerodinâmica para subida e descida, e é capaz de manobrar em espaços incrivelmente apertados. A posição baixa das luzes e câmeras é ideal para trabalho macro, observação científica ou filmagem próxima”, descreve a empresa.

— Patrick vem pensando e projetando isso há mais de uma década. Mas não tínhamos os materiais e tecnologia. Você não poderia ter construído este submarino há cinco anos — disse Connor.

Alguns dias após a tragédia da OceanGate, Connor ligou para Lahey e o instigou a construir um submersível melhor.

— (Ele disse), sabe, o que precisamos fazer é construir um submarino que possa mergulhar para profundidades do Titanic repetidamente e com segurança e demonstrar ao mundo que vocês podem fazer isso, e que o Titan era um trambolho — disse Lahey ao jornal.

Lahey estava entre os críticos que acusaram a OceanGate de padrões de segurança questionáveis, chamando a abordagem da empresa de "bastante predatória".

