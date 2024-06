Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública já está atendendo

A- A+

O Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública (Nudeps), oferecido pela Defensoria Pública de Pernambuco, já está aberto para prestar atendimento jurídico aos profissionais de segurança do Estado.

O Nudeps está localizado na avenida Manoel Borba, 640, na Boa Vista, no Centro do Recife.

O local atenderá os profissionais das polícias civil, militar, penal, científica e do Corpo de Bombeiros, que atuam diariamente nas ruas para promover a segurança da sociedade.

Como Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública vai atuar?

Coordenado pelo Subdefensor Criminal da Capital, Wilker Neves, o Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública disponibilizará um local exclusivo para atendimento jurídico aos profissionais, visando possíveis situações e processos ocorridos em serviço.

Segundo o defensor público-geral, Henrique Seixas, a defensoria continuará avançando na prestação de assistência jurídica gratuita.

“Já oferecíamos esse atendimento, mas não de forma formalizada. Estou satisfeito que essa iniciativa tenha sido concretizada durante a nossa gestão, como parte do nosso planejamento estratégico. Continuaremos a nos especializar, não apenas nesta área, mas em diversas outras. Tenho certeza de que isso fortalecerá os laços entre as instituições. Os profissionais de segurança podem contar com a defensoria”, afirmou Seixas.

Para o comandante da Polícia Militar, Ivanildo Torres, esse momento é um dia histórico para os profissionais de segurança pública.

"Hoje, a defensoria Pública faz um gesto de reconhecimento, de dizer a todos nós, 'eu lhe enxergo', e isso toca naquilo que é mais forte, que é o salário moral, é aquele 'muito obrigado' que muitas vezes a gente não tem”, disse o comandante.



Inauguração

A solenidade de inauguração foi realizada no auditório da instituição, a na última quarta-feira (29).

A mesa de honra foi composta por diversas autoridades como o defensor público-geral, Henrique Seixas; a subdefensora pública-geral, Fátima Meira; o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Ivanildo Torres e o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Luciano Fonseca.

O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Renato Leite; o gerente geral da Polícia Científica de Pernambuco, Fernando Benevides; o secretário eExecutivo de Ressocialização, Paulo Paes; o deputado federal Coronel Meira; e os deputados estaduais Joel da Harpa, Coronel Feitosa e Eriberto Filho também participaram da formação da mesa de honra.

Também prestigiaram a solenidade de inauguração do Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública os servidores da Defensoria Pública de Pernambuco e demais autoridades do estado.

Assessoria de Segurança Institucional da Defensoria Pública de Pernambuco

Vale ressaltar que, em 2023, foi criada a Assessoria de Segurança Institucional da Defensoria Pública de Pernambuco, que desempenha um papel crucial ao servir como a ponte entre a defensoria e as diversas instituições de segurança.

Sua atuação é fundamental para alinhar as estratégias de segurança com as necessidades jurídicas, promovendo um ambiente mais seguro e harmonioso tanto para os profissionais de segurança quanto para a população atendida pela defensoria.

A assessoria é composta pelo Coronel da Polícia Militar, Henrique Marinho, pelo Coronel Bombeiro Militar, Luciano Guimarães, e pelo Policial Penal, Cícero Márcio.

