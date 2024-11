Número de mortos após inundações e deslizamentos na Indonésia sobe para 20

A- A+

As equipes de resgate da Indonésia continuavam a escavar com máquinas pesadas as áreas afetadas por inundações e deslizamentos de terra ocorridos no fim de semana no oeste do arquipélago, que já causaram pelo menos 20 mortes, informou a agência nacional de desastres.

Os corpos de cinco pessoas que estavam desaparecidas foram retirados de uma montanha de lama e escombros na província de Sumatra do Norte, afirmou Abdul Muhari, porta-voz da agência, em um comunicado.

"Todas as vítimas foram encontradas sem vida", declarou na terça-feira.

Chuvas intensas atingem desde sábado quatro distritos ao norte da ilha de Sumatra, causando enchentes e deslizamentos de terra fatais.

Juspri Nadeak, chefe de desastres do distrito de Karo, onde 10 pessoas morreram, disse à AFP que a área dos deslizamentos dá acesso a fontes termais, o que levanta a possibilidade de que turistas tenham sido afetados.

"Estamos limpando lama e destroços do deslizamento e prevendo a possibilidade de encontrar mais vítimas", acrescentou.

A agência de desastres havia reduzido na segunda-feira o número de vítimas fatais para 15, com sete desaparecidos.

O número subiu para 20 na terça-feira, com a descoberta de mais cinco corpos no distrito de Karo.

A Indonésia sofreu fenômenos meteorológicos extremos em sua temporada de chuvas. Os cientistas afirmam que os fenômenos se tornam mais frequentes devido às mudanças climáticas.

