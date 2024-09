"O Brasil está liderando o caminho para a transição energética", diz secretário-geral da Opep

A- A+

Haithmam Al-Ghais, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que reúne os principais produtores do mundo, disse que o Brasil está liderando o caminho da transição energética. Al-Ghais afirmou que está ansioso para aumentar a interação com o Brasil.

No ano passado, o Brasil anunciou que vai participar da Organização dos Países Produtores de Petróleo Plus (Opep+), que reúne grandes produtores de petróleo e seus aliados, a fim de influenciar nas discussões sobre a transição energética.

"Estamos ansiosos para trabalhar com o Brasil nos próximos anos. Nós, na Opep, valorizamos a colaboração em todos os níveis com o Brasil. Amanhã (terça-feira), vamos lançar nosso Outlook (com previsões do setor). Queremos oferecer o apoio completo da Opep ao Brasil. O Brasil está liderando o caminho para a transição energética. Precisamos de todas as vozes à mesa, e não apenas de algumas" disse Al-Ghais.

Ele também destacou a importância do Brasil no cenário energético mundial, lembrando que atualmente as fontes renováveis respondem pela maior parte da energia elétrica:

"Para o Brasil, é possível ser um líder em energia renovável, produzir petróleo e gás, e também permitir o desenvolvimento tecnológico. O país está na vanguarda das novas tecnologias. Os países membros da Opep também estão investindo em energias renováveis e em petróleo para atender à demanda. Os países (da Opep) também trabalham para melhorar a eficiência, reduzir as emissões e mobilizar tecnologias mais limpas, como armazenamento e captura de carbono, hidrogênio, entre outras."

O secretário-geral da Opep participa da abertura do ROG.e (antiga Rio Oil & Gas), um dos principais eventos de energia do país, organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que acontece esta semana no Centro do Rio de Janeiro.

Al-Ghais é do Kwait e está no cargo desde agosto de 2022. O executivo tem 30 anos de carreira em empresas de petróleo e gás e também trabalhou no Ministério de Assuntos Estrangeiros do Kwait. Ele fala português porque morou no Brasil com a família, já que seu pai também foi diplomata do país árabe.

