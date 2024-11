O poder da água de goiaba com canela: para que serve essa infusão e seus efeitos na saúde

A- A+

Os chás são uma das bebidas preferidas para acompanhar as refeições a qualquer hora do dia, pois auxiliam na digestão, embora existam variedades de sabores, a grande maioria é benéfica para a saúde. A infusão de goiaba com canela contém diversas propriedades e por conta do modo preparo se preserva maior quantidade de nutrientes, principalmente para o aparelho digestivo e respiratório.

A goiaba é rica em vitaminas C, A, E, D12, ferro, cobre, cálcio, potássio e magnésio. É composto de água, por isso fornece poucas calorias, diz artigo da Agência Federal de Proteção ao Consumidor (Profeco) do México.





Uma das vantagens desta fruta é que está presente em todas as estações do ano e na Colômbia é cultivada em diferentes departamentos como Boyacá, Santander, Meta, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Caldas e Atlántico, segundo o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Além disso, dentre todos os benefícios que a goiaba traz, você pode consumi-la como fruta fresca ou em preparações como geleias, sobremesas e infusões acompanhadas de outras ervas e plantas.

Por outro lado, a canela contém altos níveis de fósforo, magnésio, ferro, vitamina A, C, ácido fólico e poucas calorias. Esta planta tem uso medicinal desde a antiguidade devido às suas propriedades digestivas antibióticas e anti-sépticas no tratamento de diversos tipos de doenças.

Esta especiaria também é rica em cálcio, magnésio e fibras e possui propriedades antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico, ajudando a prevenir o câncer e doenças cardíacas.

Benefícios

Tanto a goiaba quanto a canela possuem propriedades e quando consumidas juntas proporcionam uma série de benefícios à saúde do corpo humano, entre os quais estão os seguintes:

Previne doenças respiratórias: esta bebida de goiaba com canela é ideal para combater doenças como resfriados, gripes, entre outras. Graças ao seu alto teor de vitamina C, que atua como antioxidante e protege as células dos danos causados pelos radicais livres.

Ajuda a perder peso: esta infusão é baixa em calorias e tem rápida absorção no metabolismo e ajuda a acelerar o processo de digestão.

Reduz os níveis de açúcar: esta espécie é utilizada para reduzir o açúcar no sangue, pois pode ajudar a controlar o desejo por bebidas doces e ajuda a melhorar a absorção de glicose nas células.

Melhora o sistema digestivo: o chá de goiaba com canela ajuda a tratar diarreia e prisão de ventre.

