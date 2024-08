'O Poderoso Chefão'? Máfia italiana deixa caixão em frente à casa de ativista em Roma, diz polícia

A- A+

Poderia ser uma cena de “O Poderoso Chefão”, mas aconteceu na vida real: uma das famílias que comandam a máfia italiana deixou um caixão preto na frente da casa de uma ativista anti máfia no último domingo, segundo a polícia local.

Tiziana Ronzio, alvo da ameaça, é presidente do grupo antimáfia Toripiubella, que leva o nome do bairro Tor Bella Monaca, onde as principais vilas da família Casamonica ficavam baseadas até serem destruídas pela cidade em 2018 e 2019.

Em pronunciamento no X, o prefeito de Rom, Roberto Gualtieri, prestou solidariedade à ativista e afirmou elogiou o trabalho feito por ela. “Solidariedade e proximidade a Tiziana Ronzio pela horrível ameaça recebida hoje.

O precioso trabalho que ela vem realizando há anos junto com muitos outros cidadãos honestos em Tor Bella Monaca certamente não vai parar diante da intimidação.



A cidade e sua administração continuarão ao lado de Tiziana em apoio ao seu compromisso diário no território pela legalidade e justiça.”

Segundo a CNN, o caixão foi encontrado no domingo do lado de fora da residência de Ronzio em Roma, no distrito de Tor Bella Monaca.



Em entrevista, Tiziana classificou a ameaça como “estúpida”, mas reconheceu que isso “desestabilizou” seu grupo, que faz denúncias de crimes cometidos por membros da máfia.

De acordo com a emissora americana, a polícia italiana está examinando o caixão em busca de impressões digitais.

