SAÚDE O que é a bactéria E.coli, causa da internação de triatleta belga após nadar no Sena Claire Michel, que participou do triatlo feminino nas Olimpíadas de Paris no último dia 31, está hospitalizada há quatro dias

A triatleta belga Claire Michel, que participou do triatlo feminino nas Olimpíadas de Paris no último dia 31, quando nadou no rio Sena, está internada há quatro dias devido a uma infecção com a bactéria Escherichia coli (E.coli).

Devido à hospitalização, a equipe belga não participará do triatlo misto programado para segunda-feira, anunciou o Comitê Olímpico Belga (COIB).

"O COIB e o Triatlo Belga esperam que sejam tiradas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos", disse em nota. A prova masculina, por exemplo, chegou a ser adiada em um dia pela qualidade do Sena ter sido considerada imprópria para natação.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a E. coli é uma bactéria encontrada naturalmente no intestino de humanos e animais, já que a maioria das suas cepas são inofensivas. No entanto, algumas podem causar graves doenças e são transmitidas geralmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados.

“Ao contrário de muitas outras bactérias causadoras de doenças, a E. coli pode causar uma infecção mesmo se você ingerir apenas pequenas quantidades. Por esse motivo, você pode ficar doente com a E. coli ao comer um hambúrguer levemente mal cozido ou ao engolir um bocado de água de piscina contaminada”, diz a Mayo Clinic, dos Estados Unidos.



Preocupação com o rio

A nadadora Jolien Vermelylen, também do time da Bélgica e que participou da prova, já havia comentado com preocupação sobre a experiência no rio. — Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que é melhor não pensar muito — disse à mídia belga VTM.

A Mayo Clinic explica que “as fezes humanas e animais podem poluir as águas subterrâneas e superficiais, incluindo córregos, rios, lagos e água usada para irrigar plantações”. “Algumas pessoas também foram infectadas com E. coli depois de nadar em piscinas ou lagos contaminados com fezes”, continua.

Uma das cepas que provoca casos graves é a E. coli enterohemorrágica (EHEC), que produz toxinas que causam cólicas abdominais severas e forte diarreia, inclusive com presença de sangue.

Vômitos e febre também podem ocorrer, e o período entre a transmissão do microrganismo e o início dos sintomas pode variar de três a oito dias. A maioria dos pacientes tem uma boa recuperação em até dez dias.

Quem está mais vulnerável?

Crianças e idosos e pessoas imunossuprimidas são mais suscetíveis a desenvolverem um quadro grave da doença. “Para reduzir a chance de ser exposto à E. coli, evite ingerir água de lagos ou piscinas, lave as mãos com frequência, evite alimentos de risco e fique atento à contaminação cruzada”, recomenda a Mayo Clinic.

A realização do triatlo e da maratona de natação no Sena eram dois dos marcos que os Jogos Olímpicos de Paris queriam deixar para a História, juntamente com o fato de permitir novamente o banho no rio, após um século de proibição.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (R$ 8,7 bilhões de reais na cotação atual) para criar uma série de infraestruturas para reduzir a poluição no Sena e em seu afluente, o Marne, de modo a permitir o banho.

