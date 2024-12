O que é arsênio, substância foi detectada no sangue de parentes que comeram bolo em Torres (RS)

A- A+

Análises laboratoriais detectaram arsênio no sangue de três pessoas que comeram um bolo numa confraternização de família na cidade de Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Ao menos seis parentes ingeriram o doce na tarde do dia 23 de dezembro: três deles morreram e dois seguem internados.

O arsênio é um elemento sem--metálico de ocorrência natural amplamente distribuído na crosta terrestre e está amplamente presente no planeta de maneira natural (por poeiras e vulcões) ou pela ação do homem (mineração, aplicação de agrotóxicos, queima de carvão, etc.).

Os compostos de arsênio são altamente tóxicos e podem causar danos agudos e crônicos aos tecidos. A toxicidade depende de sua forma química, solubilidade e concentração.

Existem duas formas gerais de arsênio: os compostos orgânicos (presentes em frutos do mar, por exemplo) e compostos inorgânicos. Ambos são tóxicos para os humanos e podem afetar a saúde de pessoas de qualquer idade ou estado de saúde.

No entanto, o arsênio inorgânico é mais tóxico e os seus efeitos associados à saúde são mais graves. A ingestão de grandes doses (70 a 180 mg) desse composto pode ser fatal, tanto que ele já chegou a ser utilizado como arma química.

O arsênio é utilizado industrialmente como agente de liga, bem como no processamento de vidro, pigmentos, têxteis, papel, adesivos metálicos, preservativos de madeira e munições. Esse composto também é utilizado no processo de curtimento de peles e, até certo ponto, em pesticidas, aditivos alimentares e produtos farmacêuticos.

No entanto, a fonte mais comum de contaminação por arsênico é pela água potável contaminada. Como o arsênico ocorre naturalmente, as águas que entram em contato com determinadas rochas e solos podem contê-lo. Os níveis de arsênico tendem a ser mais elevados nas fontes de água subterrânea, como poços, do que nas fontes superficiais, como lagos ou reservatórios.

A exposição prolongada à substância proveniente da água potável e dos alimentos pode causar câncer e lesões de pele. Também tem sido associado a doenças cardiovasculares e diabetes. A exposição no útero e na primeira infância tem sido associada a impactos negativos no desenvolvimento cognitivo e ao aumento de mortes em adultos jovens

Também pode ocorrer envenenamento agudo por arsênio, que ocorre quando há contato ou ingestão com uma alta quantidade da substância. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas imediatos de envenenamento agudo por arsênico incluem vômitos, dor abdominal e diarreia. Estes são seguidos por dormência e formigamento nas extremidades, cãibras musculares e morte, em casos extremos.

O arsênio afeta uma ampla gama de órgãos e sistemas, incluindo o sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema imunológico; fígado, rim, órgãos da bexiga; sistema nervoso; próstata; sistema respiratório e a pele.

Veja também

melhores Gabrielzinho é eleito o melhor alteta paralímpico por jornal francês