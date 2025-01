O que é mais saudável para o corpo: comer arroz ou macarrão?; descubra

A- A+

Entre as comidas mais comuns em países na América Latina estão as massas, como macarrões ou raviólis. Do mesmo modo, também se destaca o consumo de arroz, um alimento popular por sua rápida elaboração, além de ser versátil e uma das opções mais baratas que você pode encontrar no supermercado. No entanto, muitas pessoas não conhecem o que é melhor para manter o corpo saudável.

Esses tipos de carboidratos geralmente não são recomendados por nutricionistas se você deseja perder peso, embora, de acordo com a revista Men's Health, seja qual for sua situação, você nunca deve eliminar carboidratos como esses completamente. Isso ocorre porque eles fornecem nutrientes e energia sem prejudicar os objetivos da dieta. No entanto, especialistas dizem que a massa refinada é melhor que o arroz branco.

Mas você deve ter uma coisa em mente: se estiver pensando em comer macarrão integral ou arroz integral, neste caso, a última opção será melhor. Isso ocorre porque o arroz tem uma boa quantidade de fibras e minerais, deixando para trás qualquer variedade de macarrão.

Da mesma forma, os especialistas recomendam consumir carboidratos integrais, pois eles saciam mais rapidamente e fornecem mais nutrientes.

O que o arroz traz para o meu corpo?

O arroz integral é fibra pura e, de acordo com alguns estudos, comê-lo regularmente pode reduzir até três cm da cintura. O arroz é um ótimo combustível, fornecendo 28 gramas de carboidratos por porção. Ele contém magnésio, que ajudará seu corpo a manter a fadiga sob controle durante os treinos.

O que a massa faz pelo meu corpo?

Segundo especialistas, uma porção de macarrão integral contém mais da metade da quantidade diária recomendada do mineral oxidante selênio. Alguns de seus benefícios são que ele contribui para a fertilidade, pode ajudar a perder peso e pode controlar o açúcar no sangue do seu corpo. Uma boa variante, mas não melhor que arroz integral.

