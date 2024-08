A- A+

SAÚDE O que é politraumatismo? Entenda a causa da morte das vítimas da queda do avião em Vinhedo Politrauma acontece quando há duas ou mais lesões em ao menos dois sistemas do corpo humano, e é a causa mais comum de óbitos decorrentes de acidentes aéreos

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo concluiu, nesta segunda-feira, que a causa da morte das 62 vítimas do voo 2283 da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira, foi politraumatismo.

Em coletiva de imprensa, Vladimir dos Reis, diretor do IML, disse que todos morreram de forma instantânea, "no momento em que a aeronave tocou no chão", e que aquelas que sofreram queimaduras foi já após o óbito.

Segundo informações da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico (SBTO), o quadro de politraumatismo é caracterizado por "múltiplas lesões causadas ao corpo por forças externas, de natureza física ou química, como impactos ou queimaduras".

O politrauma pode acometer órgãos vitais e diversos sistemas do corpo humano. Embora seja um quadro grave, apenas nos casos extremos, como devido ao impacto de uma aeronave no solo, leva a óbito.



Oficialmente, a SBTO explica que é preciso duas ou mais lesões graves em pelo menos dois sistemas do corpo humano, "com repercussão de parâmetros fisiológicos", para definir um caso de politraumatismo.

"Fratura de ossos, lesões cerebrais, hemorragias, amputações e lesões na coluna são os ferimentos mais comuns que ocorrem nesses casos", diz a entidade.

Em relação à assistência, diz que "uma vítima de politraumatismo deve ser atendida ainda no local do acidente" e que o atendimento é dividido em duas etapas.

"O atendimento primário visa salvar a vida do paciente com intervenções imediatas nas causas que podem matar o paciente mais rápido. O atendimento secundário é feito quando o paciente já estiver bem clinicamente", complementa.

O politraumatismo é uma causa comum de óbitos decorrentes de acidentes aéreos e automobilísticos. Foi também a da cantora Marília Mendonça, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e o do jornalista Ricardo Boechat, personalidades que morreram em quedas de avião e de helicóptero nos últimos anos.

