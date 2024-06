O que é teratoma? Tumor nos ovários que pode ter dentes, cabelos e unhas

A- A+

O caso da jovem de 12 anos diagnosticada com um tumor no estômago de 3,5 kg que continha cabelos e dentes surpreendeu a internet.



Ruby-Mae deu entrada no hospital sentindo fortes dores no estômago, porém, exames mostraram que ela tinha, na verdade, um tipo raro de tumor de células germinativas chamado teratoma.

Este tipo de tumor pode ser benigno ou maligno, geralmente ocorre nos ovários, mas também aparece em testículos. De origem embrionária, ele é formado por vários tipos celulares.





Normalmente, eles são descobertos no nascimento e são assintomáticos, não gerando queixas e sua maioria é benigno, como o caso da jovem de 12 anos que realizou uma cirurgia para retirar todo o tumor e está bem.

Os teratomas são cistos formados de combinações dos três folhetos embrionários, ou seja, as camadas de células que dão origem aos órgãos e tecidos dos seres vivos (ectoderme, mesoderma e endoderme). E é exatamente por isso que eles podem ter pelos, gordura, cartilagem, dentes, unhas e cabelo.

Tipos de teratoma

Os teratomas são geralmente descritos como maduros ou imaturos. O primeiro grupo normalmente são benignos (não cancerosos). Mas eles podem voltar a crescer após serem removidos cirurgicamente. Eles ainda podem ser classificados de três formas, como: cístico (encerrado em seu saco contendo fluidos); sólido (composto de tecido, mas não fechado) e misto (contendo partes sólidas e císticas).

Já os imaturos são mais propensos a evoluir para um tumor maligno.

Os teratomas estão presentes desde o nascimento ou ocorrem no período imediatamente seguinte, na forma de tumores sólidos ou císticos, de crescimento lento, mas progressivo e atingem o seu ápice de incidência por volta dos 30 anos.

Sintomas

Eles podem apresentar diferentes tipos de sintomas dependendo de onde estão localizados e como se desenvolvem. Se sintomáticos, podem causar dor, aumento de massa ou volume abdominal e sangramento uterino anormal. Além disso, podem ter: inchaço e sangramento, náusea, perda de peso, níveis levemente elevados de alfa feto proteína (AFP), um marcador para câncer e níveis hormonais alterados.

Tratamento

Na maioria dos casos o teratoma é benigno e de crescimento lento. Raramente sofre qualquer transformação maligna. Em qualquer caso, o caráter benigno ou maligno é avaliado apenas através do exame histológico realizado no tumor removido com cirurgia.

Caso o teratoma seja maligno, também há necessidade de quimioterapia.

Nos teratomas maduros, a técnica menos invasiva utilizada para remover o tumor é a laparoscopia (procedimento cirúrgico minimamente invasivo no qual são feitas pequenas incisões na região abdominal para introdução do laparoscópio).

Já nos casos de teratomas imaturos, a laparotomia (técnica cirúrgica invasiva que envolve uma incisão no abdômen para acessar órgãos internos) também pode ser utilizada.

