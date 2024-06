O que é uma vídeo-histeroscopia cirúrgica? Apresentadora Lívia Andrade passou pelo procedimento

A- A+

A apresentadora Lívia Andrade passou o feriadão de um jeito diferente. Ela foi internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para fazer uma série de exames e retirar um “negocinho insignificante, com menos de dois centímetros” que segundo ela, causou muitos problemas na vida dela.

“Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Deram algumas alterações, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa, estava ficando anêmica. E aí ele estava repondo tudo isso”, escreveu ela dizendo que ainda teve sangramentos intensos.

Andrade realizou uma Vídeo-histeroscopia cirúrgica, procedimento ginecológico que possibilita o tratamento de diversas patologias intrauterinas.

“Nos exames do ano passado, ele não estava ali. Nos exames que eu fiz esse comecinho, em março, apareceu bonitinho ali. Estava acabando com a minha pele, com a minha saúde, dor de cabeça, sangramentos, queda de cabelo, cólicas, vazamentos. Agora estou ótima. Eu sou a favor da medicina preventiva, nem tudo é estresse", disse.

A vídeo-histeroscopia cirúrgica é um procedimento ginecológico minimamente invasivo, no qual um histeroscópio, com sistema de iluminação e câmera acoplada, transmite as imagens para um monitor em tempo real.

A vídeo-histeroscopia pode ser ambulatorial ou cirúrgica. A ambulatorial visualiza, identifica e investiga alterações na cavidade uterina, facilitando o diagnóstico precoce de diferentes condições, que são tratadas pela vídeo-histeroscopia cirúrgica.

A cirurgia é realizada com a paciente em posição ginecológica, em ambiente ambulatorial ou hospitalar e prevê a o uso de anestesia geral ou local, definida de acordo com o procedimento que será realizado.

Um anti-inflamatório também pode ser administrado uma hora antes da realização do procedimento, assim como, se houver estreitamento do canal vaginal, um comprimido pode ser aplicado para induzir a dilatação.

O histeroscópio é introduzido pela vagina e chega pelo colo uterino até a cavidade uterina iluminando a região. Após a cirurgia, quando o procedimento é mais simples, é recomendado apenas um repouso de 24 horas. Já nos casos mais complexos, como a remoção de miomas maiores, a recomendação é de repouso por mais dias, de acordo com orientação médica.

