SAÚDE O riso pode ser tão eficaz quanto os colírios para a doença do olho seco, diz estudo; entenda A pesquisa, publicada na revista científica The BMJ, descobriu um novo benefício associado a dar risadas

Para além dos benefícios do riso já conhecidos, como liberar serotonina (hormônio da felicidade) ao mesmo tempo em que fortalece a função imunológica, pesquisadores também descobriram que rir é tão eficaz quanto um colírio para quem tem doença do olho seco (DED).

A condição, que deixa os olhos vermelhos e irritados, faz com que as lágrimas evaporem excessivamente, causando a desidratação da mucosa ocular. Por isso, as evidências publicadas na revista científica The BMJ nesta quarta-feira (11), apresentam uma nova possibilidade de tratamento com o riso.

"Como uma intervenção segura, ecologicamente correta e de baixo custo, o exercício do riso pode servir como um tratamento de primeira linha em casa para pessoas com doença do olho seco sintomática e manchas limitadas na córnea", afirmam os autores do estudo.





Para a pesquisa, 283 participantes com idades entre 18 e 45 anos (74% mulheres) diagnosticados com a doença do olho seco usando a pontuação do índice de doença da superfície ocular (OSDI), foram designados de forma aleatória para participar de exercícios de riso ou receber colírio de ácido hialurônico de sódio a 0,1%.

Foram excluídas pessoas com problemas oculares existentes, lesões, infecções ou alergias, e aqueles que usaram lentes de contato recentemente ou qualquer tratamento para doença do olho seco. O experimento foi realizado quatro vezes ao dia durante um total de oito semanas.

A partir disso, o primeiro grupo, assistiu a um vídeo instrucional e foi solicitado a vocalizar e repetir as frases "Hee hee hee, hah hah hah, queijo queijo queijo, bochecha bochecha bochecha, hah hah hah hah hah hah" 30 vezes a cada sessão de cinco minutos usando um aplicativo móvel de reconhecimento facial.

Já o segundo grupo aplicou colírio de ácido hialurônico de sódio a 0,1% em ambos os olhos quatro vezes ao dia durante oito semanas, monitorando a frequência de uso por meio do mesmo aplicativo. Na marca de oito semanas, ambos os grupos passaram por análise da equipe para que descobrissem se houve alterações no desconforto causado pela condição.

Assim, os pesquisadores descobriram que a pontuação média do OSDI em oito semanas foi 10,5 pontos menor (indicando menos desconforto) no grupo de exercícios de riso e 8,83 menor no grupo de controle, com uma diferença média de -1,45 pontos. O que, segundo os cientistas, sugere que o exercício de riso não foi menos eficaz do que o colírio.

Além disso, as risadas também foram capazes de causar melhorias significativas no tempo de ruptura lacrimal não invasivo (tempo necessário para o primeiro ponto seco aparecer na córnea após um piscar de olhos), função da glândula meibomiana (glândulas sebáceas que ajudam a evitar que as lágrimas evaporem muito rápido) e pontuações de saúde mental. Outro benefício do riso é o fato de não ter sido observado nenhum efeito adverso nos participantes.

Por fim, os autores afirmam reconhecer que algumas limitações podem ter influenciado os resultados encontrados, mas explicam que as descobertas sugerem que o exercício do riso não foi inferior ao ácido hialurônico de sódio a 0,1% na melhora dos sintomas da doença do olho seco.

