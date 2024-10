A- A+

Obras da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) nas Zonas Sul e Norte da cidade irão provocar alterações no trânsito durante o fim de semana e a partir da próxima segunda-feira (28).

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais para garantir a segurança viária dos recifenses.

Boa Viagem

A primeira interdição será feita no sábado (26) e no domingo (27), na altura do número 590 da rua Ribeiro de Brito, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul.

Nos dois dias, explica a CTTU, a interdição será feita das 8h às 17h.

A obra no local é para reparar abatimento de pavimento e, por isso, haverá necessidade de desvio total no tráfego.

Motoristas que desejarem sair da rua Ribeiro de Brito deverão fazer o giro de quadra à esquerda na avenida Fernando Simões Barbosa, cruzar a rua Ernesto de Paula Santos, girar à direita na rua Carlos Pereira Falcão, cruzar a avenida Hélio Falcão e entrar na avenida Visconde de Jequitinhonha, voltando assim para a rua Ribeiro de Brito.

Casa Forte

Já no bairro de Casa Forte, o serviço de abatimento no sistema de drenagem terá início na segunda-feira (28), às 8h30. A previsão é que a obra dure dois dias.

Condutores que desejarem acessar a Praça de Casa Forte devem seguir pela Estrada das Ubaias, Estrada do Encanamento e rua Jerônimo de Albuquerque.

Orientação aos motoristas

Agentes e orientadores da CTTU estarão nos locais para monitoramento durante a execução das obras.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e por 24 horas no número 0800.081.1078.

