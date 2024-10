A- A+

RECIFE Linhas de ônibus da av. Dantas Barreto, no Centro, mudam itinerários a partir deste sábado (26) A medida, divulgada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), chega após as mudanças de trânsito na via; confira linhas afetadas

Parte das linhas de ônibus que passam pela avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, vão mudar itinerários e paradas a partir deste sábado (26).

A medida, divulgada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), chega após as mudanças de trânsito na Dantas Barreto, que trocou de sentido na faixa lateral, para facilitar o fluxo para o Centro da cidade, e liberou a passagem de veículos na via central, antes exclusiva para ônibus.

Ao todo, 16 linhas diurnas e mais 18 Bacurau - que circulam na madrugada - deixarão de trafegar, a partir do sábado, pela pista Oeste, e passarão a veicular pela pista Leste da av. Dantas Barreto, entre as avenidas Guararapes e Nossa Senhora do Carmo. Confira, abaixo, as linhas afetadas.

Linhas diurnas:

044-MASSANGANA (BOA VISTA)

069-CONJUNTO CATAMARÃ

117-CIRCULAR - TI RECIFE/PCR (CABUGÁ) – Aos Domingos

168-TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) – VIA PCR

229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

331-TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414-TORRE

645-TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

516-CASA AMARELA (TORRE / RECIFE ANTIGO)

313-SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) VIA PCR

321-JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) - VIA PCR

411-PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA)

631-NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

1974-JARDIM ATLÂNTICO – VIA PCR

1994-CONJUNTO BEIRA MAR – VIA PCR

2441-TI CDU (CONDE DA BOA VISTA) - Via PCR

Linhas Bacurau:

322-JARDIM SÃO PAULO (BACURAU)

333-TOTÓ (BACURAU)

352-CURADO II (BACURAU)

362-CURADO IV (BACURAU)

533-CASA AMARELA (BACURAU)

613-MORRO DA CONCEIÇÃO (BACURAU)

626-BREJO (BACURAU)

744-DOIS UNIDOS (BACURAU)

745-ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (BACURAU)

1928-MARANGUAPE I (BACURAU)

1936-MIRUEIRA (BACURAU)

1956-IGARASSU (BACURAU)

1957-CAETÉS I (BACURAU)

1985-RIO DOCE (BACURAU)

1995-PAU AMARELO (BACURAU)

2427-MONSENHOR FABRÍCIO (BACURAU)

2457-SÃO LOURENÇO (BACURAU)

2462-LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO (BACURAU)

Mudanças nas paradas de ônibus

Com essas modificações de itinerários, oito linhas terão seus pontos de embarque e desembarque de passageiros modificados.

As linhas 044-MASSANGANA (BOA VISTA) e 069-CONJUNTO CATAMARÃ deixarão de atender o ponto no 180221, localizado na pista Oeste da Av. Dantas Barreto, em frente a Igreja de Santo Antônio. Agora, os ônibus passam a atender o ponto no 180334 na Av. Guararapes, próximo à esquina com a Av. Dantas Barreto.

A linha 645-TI MACAXEIRA (AV. NORTE) também deixa de atender ao ponto no 180221, e passa para o ponto no 180287, na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no lado oposto ao Banco do Brasil e próximo à Estação de BRT Nossa Senhora do Carmo.

As linhas 117-CIRCULAR - TI RECIFE/PCR (CABUGÁ) – Aos Domingos, 168-TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) – Via PCR, 331-TOTÓ (JARDIM PLANALTO) e 414-TORRE não irão mais atender ao ponto no 180222, na pista Oeste da Av. Dantas Barreto, em frente ao Banco Santander. O novo ponto é o 180287, na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no lado oposto ao Banco do Brasil e próximo à Estação de BRT Nossa Senhora do Carmo.

Também deixa de atender ao ponto no 180222 a linha 229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL), passando para o ponto no 180215, no canteiro central (pista Leste) da Av. Dantas Barreto. O ponto fica no lado oposto à Rua Marquês do Recife, antes da avenida Guararapes.

Movimentação na avenida Dantas Barreto. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

As 13 linhas que não constam nessa relação permanecem com seus itinerários e pontos de embarque e desembarque, que são:

014: BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

018-BRASILIA TEIMOSA

121-VILA DA SUDENE – Via Rua do Príncipe

122-VILA DO IPSEP

212-JARDIM SÃO PAULO

242-PACHECO (FLORESTA)

243-VILA DOIS CARNEIROS – Via AGAMENON MAGALHÃES

4123-TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133-TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137-UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

1921-OURO PRETO (JATOBÁ I)

1926-OURO PRETO (JATOBÁ II)

1981-TI RIO DOCE (CONDE DA BOA VISTA)

Todas essas modificações serão acompanhadas pelo CTM, e poderão ser ajustadas durante o decorrer da nova operação. Em caso de dúvida, dar sugestão ou registrar reclamação, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.



Também é possível falar pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagem de texto, áudio, foto ou vídeo, exclusivo para reclamação. A demanda pode ser enviada ainda à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511 e 3182.5518.

