Instituto Boa Vista oferece atendimento psicoterapêutico gratuito para pessoas LGBTI+ do Recife

O Instituto Boa Vista, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, oferece atendimento psicoterapêutico gratuito para pessoas LGBTI+.



As consultas ocorrem de segunda a sexta, e a iniciativa faz parte do projeto Cores Vivas - Saúde Mental e Empregabilidade para Pessoas LGBTI+ no Recife e Região Metropolitana, em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+.

O objetivo é oferecer direito à saúde mental para essa população recifense, além de garantir o cuidado e a escuta humanitária e acolhedora.



As consultas acontecem na sede da instituição, em dois horários: às segundas, terças e sextas-feiras, das 14h às 18h, e às quartas e quintas-feiras, das 17h às 21h. Os agendamentos são feitos previamente através do telefone do Instituto: (81) 3031-8660.

O Instituto Boa Vista é uma organização não governamental que atua na garantia da cidadania e na promoção dos Direitos Humanos das populações mais vulneráveis, prioritariamente a população LGBTI+ e pessoas idosas.

"O atendimento psicoterapêutico contínuo minimiza os impactos da discriminação, constrói indivíduos mais empoderados e abertos a autoaceitação, além de desestigmatizar o cuidado e promover um bem-estar geral", disse o Instituto Boa Vista.

Serviço:

O que: Atendimento Psicoterapêutico Gratuito para Pessoas LGBTI+

Local: Rua das Ninfas, nº 84. Ao lado da boate Metrópole.

Quando: Segundas, terças e sextas-feiras, das 14h às 18h. Quartas e quintas-feiras, das 17h às 21h.

Agendamentos: Através do telefone (81) 3031-8660, nos mesmos horários disponíveis para as consultas.



