Com investimento estimado em até R$ 84,3 milhões, as seis maiores emergências hospitalares de Pernambuco passarão por obras de manutenção preventivas e corretivas.

O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, em publicação no Diário Oficial de sexta-feira (13).

O periódico trouxe o aviso da abertura do processo de contratação de empresas para a prestação dos serviços, cujo processo será feito de forma virtual, na plataforma PE Integrado.

Empresas interessadas devem entregar suas respectivas propostas até 10h de 1º de outubro, quando será feito o pregão eletrônico.

A licitação, diz o governo estadual, tem como objetivo suprir necessidades de infraestrutura das unidades de saúde, bem como o fornecimento de materiais de manutenção de maneira contínua.

Cinco das seis unidades hospitalares ficam no Recife e a sexta, em Caruaru, no Agreste. Serão contempladas as seguintes emergências:

- Hospital Getúlio Vargas (Recife) - R$ 9 milhões;

- Hospital Otávio de Freitas (Recife) - R$ 15,8 milhões;

- Hospital Barão de Lucena (Recife) - R$ 10,1 milhões;

- Hospital Agamenon Magalhães (Recife) - R$ 15,4 milhões;

- Hospital da Restauração (Recife) - R$ 17,5 milhões;

- Hospital Regional do Agreste (Caruaru) - R$ 16,4 milhões.

“Estamos garantindo a readequação das grandes emergências do Estado, melhorando a qualidade do serviço prestado à população e oferecendo espaços mais dignos para os profissionais de saúde, os pacientes e seus familiares”, afirmou a governadora Raquel Lyra.





