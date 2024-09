Pernambuco tem 29.818 casos prováveis e 10 mortes por dengue; há 144 notificações de febre Oropouche

A- A+

Pernambuco contabiliza 29.818 casos prováveis de dengue e 144 confirmações de febre Oropouche. Do total, 10.269 já foram confirmados e os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 174 casos graves prováveis.

Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nessa quarta-feira (11). O documento contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 36, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 7 de setembro deste ano.



Diferente do que noticiamos no último dia 29 de agosto, o número atualizado de mortes por dengue é de 10 e não 12, como publicado.

Houve um aumento de 361 casos prováveis de dengue quando comparado aos números do último levantamento, de 4 de setembro, que destacava 29.457 casos prováveis para dengue.

O número de casos prováveis de dengue é 389,5% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 6.091 casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, 45 óbitos suspeitos para arboviroses foram analisados e descartados. Outras 29 mortes foram notificadas e seguem em investigação.

O boletim desta quarta aponta que 53 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 69 localidades apresentam incidência média e 63 municípios aparecem com alta incidência de casos.

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz duas mortes confirmadas para chikungunya, além de 4.655 casos prováveis da doença, sendo 1.367 deles já confirmados.

Além disso, o documento também aponta que Pernambuco investiga 255 casos prováveis de Zika, sendo 52 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.

Febre do Oropouche

A febre Oropouche passou de 134 casos, confirmados no último boletim, para 144 no documento nesta quarta (11). Até o momento, o vírus isolado foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Machados, São Benedito do Sul, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.



